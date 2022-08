ByteDance Ltd, empresa dueña de la red social TikTok, adquirió una de las cadenas de hospitales privados más grandes de China por alrededor de $ 1.5 mil millones, profundizando su incursión en la atención médica a través de uno de los acuerdos tecnológicos nacionales más grandes desde la represión de Internet de Beijing.



El propietario chino de TikTok pagó alrededor de 10.000 millones de yuanes para tomar la propiedad total de Amcare Healthcare, que administra hospitales para mujeres y niños en ciudades desde Beijing hasta Shenzhen, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada. Dos subsidiarias de ByteDance ahora poseen una participación combinada del 100% de Amcare, según el rastreador de registro corporativo Qichacha.

Más noticias: WhatsApp le dejará salir de grupos sin avisarle a nadie: Zuckerberg da detalles



La aplicación de atención médica de ByteDance, Xiaohe, compite con Alibaba Health Information Technology Ltd. y Ping An Healthcare and Technology Co. en consultas en línea, citas en hospitales y servicios de bienestar, un sector floreciente de $89 mil millones impulsado por medidas nacionales para frenar la pandemia.



El gigante de las redes sociales, mejor conocido por crear aplicaciones de contenido adictivo, se une a otros gigantes tecnológicos como Apple Inc. a Amazon.com Inc. que están explorando formas de digitalizar e interrumpir la industria tradicional del cuidado de la salud.



El acuerdo también es uno de los más grandes que surgieron de la industria tecnológica china desde que los reguladores comenzaron a frenar la "expansión desordenada del capital" a fines de 2020, desalentando el tipo de adquisiciones de gran valor que Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. usaron en años anteriores . años para entrar y dominar nuevos mercados.



Puede leer: Beat estrena nuevo programa de beneficios para conductores



Los representantes de Amcare no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la adquisición, que fue informada por primera vez por el medio de comunicación financiero Caixin. Un portavoz de Xiaohe confirmó la adquisición de ByteDance, pero se negó a comentar sobre el tamaño del acuerdo.

Amcare, fundada en 2006 en Beijing, opera siete hospitales para mujeres y niños, dos clínicas integradas y cinco centros de posparto en toda China, según el sitio web de la compañía . En 2020, obtuvo una licencia del gobierno para operaciones de fertilización in vitro al adquirir un hospital en Beijing. Antes de la adquisición de ByteDance, entre sus inversores se encontraban Hillhouse Capital , China Renaissance y Warburg Pincus , según Qichacha.

¿Qué es ByteDance?

ByteDance es una exitosa fábrica de aplicaciones conocida por sus adictivas plataformas de noticias y videos cortos, se ha expandido a lo largo de los años más allá de su negocio principal de entretenimiento en línea, aunque con un éxito mixto. Si bien sigue siendo la startup más valiosa del mundo, su capitalización de mercado se ha reducido junto con una venta global brutal de tecnología y puede estar buscando crecimiento en nuevas áreas.



Puede leer: Mery Gutiérrez será la nueva MinTIC

Sus inversiones abarcan sectores que van desde la educación y los robots de limpieza hasta las cadenas de café y ollas calientes. A principios de este año, la startup con sede en Beijing redujo el tamaño de su brazo de inversión después de que los reguladores amenazaran con sofocar la ráfaga de acuerdos que los gigantes tecnológicos realizan anualmente.

También puede leer:

Xbox en Gamescom 2022: revelan la lista de juegos que llevará a la feria

Acoso digital: al menos el 30 por ciento de los colombianos lo ha sufrido

BLOOMBERG