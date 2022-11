Traumatizados y con un mínimo pago salarial se encuentran los moderadores de contenido de TikTok en Colombia, quienes señalaron en un estudio realizado por la Revista TIME, que son expuestos a videos de violencia explicita, en los que se incluye pedofilia, suicidio, canibalismo, asesinato e incluso pornografía infantil. De acuerdo a TIME, los moderadores denuncian además extenuantes jornadas de trabajo remoto, que incluye ver alrededor de 900 videos diarios.

¿Qué son los moderadores de contenido de TikTok?

Pese a que TikTok es una de las aplicaciones con mayor efectividad en el uso de inteligencia artificial (IA) para determinar, según el algoritmo, los videos favoritos de cada usuario, no está exenta a dejar filtrar contenidos dañinos o en contra de la política de uso de la plataforma.



Por lo que es necesario un segundo filtro aún más efectivo que la IA, los moderadores de contenido. Un grupo de personas detrás del algoritmo de la aplicación, quienes están expuestas a los contenidos más violentos de la plataforma para eliminarlos antes de que algún usuario los vea, así como para “entrenar los sistemas de aprendizaje automático de la plataforma para identificar mejor dicho contenido en el futuro”, según la Revista TIME.



La cruda realidad de los moderadores en Colombia

Los moderadores deben eliminar los videos dañinos de TikTok antes de que algún usuario lo encuentre. Foto: greenwish en Pexels

Según la investigación, en la que también participó el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, en Colombia los moderadores denuncian afectaciones psicológicas y poca respuesta de apoyo por parte de Teleperformance, la multinacional que presta servicios de tercerización, por medio de la cual fueron contratados para trabajar en TikTok.



Sumado al “trauma ocupacional generalizado”, se encuentra que mientras en Estados Unidos una persona con el mismo cargo puede ganar $2900 dólares al mes, es decir, aproximadamente $14.494.200; en Colombia, con el dólar a $4998, un moderador está ganando alrededor de $1.269.492, es decir, 254 dólares mesuales.



A lo que se añade, que deben ver en promedio 15 segundos de 900 videos al día.



Lo que señalan como “objetivos de desempeño exigentes o imposibles, deducciones salariales punitivas y vigilancia extensa”, según la publicación en TIME.



La peor parte

Un exmoderador de Colombia para TikTok, confesó en la investigación cuál fue uno de los peores videos que vio.



Relata que vio como dos personas jugaban y se divertían en una fiesta con máscaras que parecían de carne humana.



“parecía que sostenían piel y cartílago que habían sido arrancados de rostros humanos, cuenta Time. A lo que añaden el relato del joven que dice, “lo peor fue que los amigos estaban jugando y comenzaron a usar rostros humanos como máscaras”.



Otro de los moderadores, padre de familia, confesó que uno de los momentos más traumatizantes fue cuando encontró el video de un abuso sexual infantil a una niña de alrededor 5 o 6 años.



Incluso, una moderadora señala que vio videos explícitos de personas comiéndose animales vivos, y cuando solicitó apoyo a Teleperformance no recibió ninguna ayuda en dos meses. Luego, “cuando el personal de apoyo de salud mental de la compañía finalmente se puso en contacto, dijeron que no podían ayudarla y le dijeron que buscara apoyo a través del sistema de salud colombiano”, expone TIME.



Las denuncias por daño psicológico incluyen “depresión, ansiedad, soledad, temblores y falta de sueño”, y la respuesta común entre los participantes de la investigación, a excepción de una sola persona, es que no recibieron ningún apoyo en su salud mental.

