Tigo tomaría acciones legales en contra Partners y el Mintic

Tras la entrevista de la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, con EL TIEMPO, Marcelo Cataldo, director ejecutivo de Tigo Colombia, habló acerca del proceso de la subasta y afirmó que el Ministerio cambió las reglas de juego tanto en la fase previa como en la posterior de esta. Además que, como empresa, tomarán todas las acciones legales necesarias en contra de particulares y entes gubernamentales para amparar sus derechos en la asignación del espectro.

"Resulta ser que ahora un operador dice que cometió un error, que realmente no creemos que fuera (…), esa plataforma tenía muchos controles para meter el número de la oferta, pero el Gobierno terminada la subasta decidió cambiar nuevamente las reglas de juego para permitir que ese devuelvan parcialmente un bloque, cuando eso no está constatado en la resolución de la subasta", dice Cataldo.



Y es que según señala, en las jornadas de entrenamiento previas a la subasta, el viceministro, Iván Mantilla fue muy claro en que las ofertas eran vinculantes, es decir, que la tienen que pagar: “Tenemos un video en donde el Ministerio dice: miren señores lo que ustedes metan en el sistema lo tiene que cumplir”.

Entonces, siendo así, explica que la renuncia de Partners al bloque de 10 MHz en la frecuencia de 2.500 MHz debería llevarlos a un pago de la garantía de 42.000 millones de pesos y a una inhabilidad en la que no podría adjudicarse ninguno de los bloques que ganó y que, además, que no le permitiría operar en el país.

Pero recuerda que en la resolución no se habla de que cada uno de los bloques sea individual y tengan vida propia.

Para nosotros como uno de los tres inversionistas más importantes del país es realmente muy difícil entender por qué se cambian las reglas de juego para adaptar los erroresque cometen otros operadores

“Para nosotros como uno de los tres inversionistas más importantes del país es realmente muy difícil entender por qué se cambian las reglas de juego para adaptar los errores o inconsistencias que cometen otros operadores”, añade.



En cuanto al acto administrativo, Cataldo es enfático en que todos los operadores que firmaron el acta - que les permitió estar en la subasta-, deberían hacer parte del proceso y allí presentar sus apreciaciones y pruebas para la investigación que definirá si se acepta o no la solicitud de renuncia.

Además, replica que "nos llama la atención que este operador le hace llegar su carta el 2 de enero de este año diciendo: 'quiero devolver ese bloque' y el Mintic se tomó un mes y medio en abrir un acto administrativo. Ahora, para definir un tema tan delicado y tan importante van a tener tres días”.



Entonces, agrega que fueron excluidos del procedimiento administrativo y “esto me parece falta de transparencia”. Y a pesar de que el Ministerio no solicitó comentarios oficiales por parte de los otros operadores, Tigo envió una carta de 40 páginas, previo a este acto, donde le explicaban al Mintic por qué no había ocurrido un error administrativo, ni un error humano en la oferta de 1,7 billones de pesos de Partners.

Cataldo confirmó también que Tigo, en su debido momento, tomará todas las acciones legales para “amparar nuestro derecho bajo la legislación colombiana”.

REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET