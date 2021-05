Esperamos que antes que finalice mayo cancelen deuda: Tigo a Avantel

El anuncio de la fusión de Avantel con Wom tuvo su reacción en el sector de las comunicaciones. La decisión que se dio en las asambleas generales de Accionistas de Avantel y Partners Telecom Colombia (PTC), el 18 de mayo, recordó varias heridas que tienen los competidores del cuarto operador del país.



Como la idea es que Wom adquiera las obligaciones de Avantel, Tigo recordó a la empresa que existe una deuda vigente superior a los 45 mil millones de pesos y que esperan se pague antes de que se acabe el mes.



“Tigo insistió en reiteradas ocasiones que la unión entre Wom y Avantel, realmente sucedió hace más de un año, fue un simple cambio de letrero, un cambio de marca. El anuncio de su integración demuestra que siempre tuvimos la razón”, explicó la empresa.



Así mismo el operador enfatizó en que es una noticia positiva el anuncio del presidente de Wom, Chris Bannister, sobre el pago de las deudas de Avantel. “Esperamos que antes que finalice el mes de mayo cancelen la deuda que tienen con nuestra compañía que es superior a los $45 mil millones”, apuntaron señalando que la competencia es bienvenida con hechos, argumentos y cliente a cliente.



Para Chris Bannister, CEO de Wom Colombia, el status de entrante al mercado nacional no tiene ninguna afectación por la fusión en la que PTC va a absorber a Avantel.



“La condición de operador entrante para Wom, se da en el proceso de asignación del espectro de la subasta de 700 MHz y 2500 MHz de 2019, por parte del Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información, por ser asignatario de espectro por primera vez en el país”, recordó.



Además agregó la fusión se da en la búsqueda de la optimización operativa, tecnológica y de recursos dentro del grupo empresarial al que pertenecen ambas compañías, con el objetivo de seguir avanzando hacia la generación de un mercado de telecomunicaciones más competitivo, bajo la marca Wom.



Asimismo las investigaciones como la de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) por presunto uso ilegal de espectro siguen su curso y “esperamos que en un momento oportuno emitirán su decisión en primera instancia”, dijo.



Para Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefonica Movistar en ColombiaM “independientemente de los temas regulatorios que deben revisarse, lo cierto es que Avantel dejó deudas en el país por un billón de pesos, con servicios y relaciones comerciales ejecutadas que no se pagaron. Se deben salvar las empresas, pero no en detrimento de quienes tuvieron relaciones con esas empresas”, explicó.



Mientras que por su parte la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) agregó que aún no ha sido notificado de manera oficial por parte de las empresas.



Hasta que quede en firme la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades, Avantel continuará operando de manera independiente a Wom.



PORTAFOLIO

