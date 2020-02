Propietario de Tigo envió carta a Iván Duque sobre el 'caso Partners'

En una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque y con copia a la ministra de las TIC, Silvia Constaín, Millicom - accionista mayoritario de Tigo -, formuló varias preguntas en relación al "Caso Partners" y la solicitud del nuevo operador para renunciar a un bloque de 10 MHz en la banda de los 2.500 MHz.



La dura misiva, firmada por Mauricio Ramos, director ejecutivo de Millicom International Cellular S.A., llegó directamente desde Miami (EE. UU.) a la Casa de Nariño.

La carta llega en un momento de tensión mientras que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) tiene horas contadas para comunicarse sobre la adjudicación del espectro subastado en diciembre.



La primera pregunta que se lee en el texto es: "¿De verdad se trata de un "error" de Partners?". La pregunta resume el sentir de los tres operadores presentes en el país, que ven con ojos de sospecha que el nuevo actor solicite retirar una oferta por 1.7 billones de pesos y quedarse con el resto del espectro que les fue asignado.



Millicom señala que la plataforma digital de la subasta exigía a Partners verificar su oferta y firmarla digitalmente, por lo cual, indican, suponía varias ratificaciones. Además señalan que el operador firmó el Acta Final de la subasta a las 8:30 p. m. el 20 de diciembre confirmando su oferta.

"¿quién se va a pronunciar frente al supuesto error?, y ¿quién va a aclararle a los colombianos qué pasó de verdad en el proceso de subasta?", prosigue la misiva y plantea que "el supuesto e irresponsable 'error' de Partners le ha causado un daño patrimonial enorme al país y amenaza con destruir una subasta en la que se vienen trabajando hace muchos años".

Otro interrogante que enuncia en la carta es: "¿Por qué cambiar las reglas de la subasta para que Partners pueda incumplir su oferta renunciando a un bloque de espectro y contesvando el resto (una especie de incumplimiento parcial no contemplado en la subasta)? ante esto, señala que la subasta era un único proceso y que la definición de oferta era una sola, así como que las reglas de la subasta solo contemplaban el retiro de la oferta.



Asimismo, dicen que la garantía de la seriedad de la oferta era también solo una, "única e indivisible. No era una garantía por bloque, o por oferta, porque no habían varias ofertas".

El grupo pregunta por qué el Mintic considera apropiado aceptar la renuncia de Partners, pero no lo declaran inhabilitado para relacionarse con el Estado.

"El Ministerio ha indicado que no estaría dispuesto a inhabilitar a Partners, aún a pesar de su incumplimiento. Indica que las reglas que aplican a este proceso no contemplan la declaración de inhabilidad", reza la carta.

Por último, en relación al acto administrativo que inició el Mintic el pasado 11 de febrero, Millicom cuestiona la razón por la cual declararon el caso de Partners como "un procedimiento administrativo de carácter particular", de interés exclusivo para Partners, negando la participación a todos los interesados".

Millicom, en su calidad de accionista controlante de Tigo -el cual lleva más de 15 años operando en el país-, dice que le ha apostado fuertemente a Colombia, pero esta actuación "genera fuertes dudas en nuestros accionistas de las Bolsas de Nueva York, Londres y Estocolmo, quienes están seriamente preocupados por los últimos acontecimientos en torno a la subasta".

Este 20 de febrero es la fecha límite para que el Ministerio de las TIC adjudique los bloques ofertados y, además, para que defina qué hacer en el controversial "caso Partners".

