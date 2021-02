‘Hoy lo que Colombia necesita es la conexión 4G y no 5G’, dice Tigo

El presidente de Tigo Colombia, Marcelo Cataldo, habló con EL TIEMPO sobre el balance del 2020, las expectativas del 2021 y las necesidades de los colombianos en conectividad, así como de los movimientos en el mercado que vendrían con el nuevo operador al que no clasifica como nuevo.

Tigo desplegó 2.358 en el 2020 en medio de una pandemia, ¿cómo manejó las restricciones para lograr este objetivo?

Empezamos el despliegue de esta infraestructura en abril. Podemos decir que tenemos más de 9.000 kilómetros cuadrados cubiertos adicionales; 11.000 kilómetros de carretera, que no teníamos cubiertos; que más de 4 millones de nuestros usuarios ya usaron esa infraestructura nueva.



Pero esos son datos de Tigo. Para mí lo más relevante es cuando un tercero como Open Signal hace las mediciones correspondientes de todos los competidores del mercado y, de siete variables que mide, nosotros ganamos en seis, en una empatados con Claro, y en las otras 5, en solitario. El desafío que tenemos en Colombia es migrar a los usuarios que todavía tenemos en 2G y 3G. Hay 10 millones de colombianos que todavía están en esa tecnología vieja.

¿Qué tanto cambió el 2020 frente a lo que preveían, tras adquirir los bloques en la frecuencia de 700 Mhz?

Con respecto a la implementación de la red, la gestión y nuestro compromiso de implementación, no cambió nada. Teníamos planificado instalar 2.300 antenas y cumplimos con 2.358. A nuestros clientes no les ha subido el precio, les han subido las gigas, planes que antes tenían 10, 15 gigas hoy tienen 40.



Hemos incluido Instagram en alguno de los planes a pedido de nuestros clientes. Salvo la situación económica, que obviamente es desafiante.



Están cerca los planes de Wom, el nuevo operador, y aseguran que revolucionarán el mercado...

¿Hay un nuevo operador? No existe un nuevo operador. Avantel va a cambiar su cartel y se va a llamar Wom. No nos engañemos. Nos sorprendimos al inicio del 2020 con Wom diciendo que devuelve el espectro. Un Ministerio que no le aplica todo lo que decía en el documento de la licitación porque le aplicó una multa irrisoria de 40 mil millones de pesos cuando el gobierno dejó de percibir 1,7 billones, que es lo que ellos pusieron porque supuestamente se equivocaron en el cero. No saben siquiera cuánto vale un peso contra el dólar.



Luego hicieron todo este tema de querer ser entrantes, pero teniendo a Avantel, ellos tienen 2 millones de clientes y 1.200 antenas, eso no es ser entrante. Van a ver que a la misma tienda que hoy hay de Avantel le sacan el cartel y le ponen el cartel de Wom. No obstante, la competencia no es en la prensa, ni en las redes sociales, es en la calle, ganándonos un cliente día a día. Así que ahí estaremos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y por eso fuimos reconocidos como el mejor operador en redes móviles en Colombia.



¿Qué beneficios recibe un operador entrante y cómo afecta esto, digamos, a Tigo?

El beneficio está establecido en la regulación por cinco años, que empezaron a contar desde el 5 de mayo del 2020. El operador entrante recibe una tarifa regulada en roaming automático nacional, es decir, usa nuestras redes mientras teóricamente construye su red. Pero la realidad es que Avantel durante cinco o seis años abusó de nuestras redes y no construyó nada. Nos debe 46.000 millones de pesos establecidos en el proceso de reestructuración en Supersociedades. También la deben a Telefónica y a Claro. Únicamente invertían el 1 o el 2 por ciento de su ingreso. Nosotros invertimos más del 20, que es el promedio estándar de un operador de telecomunicaciones.



Llegó el momento en que tendría que pagar más porque se acabaron los cinco años de entrante, y no lo hizo, siguió un año pagando lo que quiso. Ahora Wom la compra, cambian el cartel y tendrán cinco años más de entrante. Cuando lo miro, desde el punto de vista competitivo, es una locura.



Hablando de la dominancia de Claro, ¿cómo afecta esto al usuario? ¿cómo se ve reflejado este anuncio en sus servicios?

Hay nada, porque es un título. Fue declarado dominante, pero no hay ninguna, ninguna medida que haga que eso sea impactado en el mercado y por ende en el cliente, pues no hay nada. No hay ningún elemento para el usuario, salvo la inversión que hacemos nosotros, como todo un proceso. Eso, la inversión va en paralelo de las ejecuciones legales y regulatorios. Y el gobierno, el que tiene que encargarse de resolver.

¿Cuáles son los objetivos en despliegue y los objetivos también en el mercado de Tigo para 2021?

Vamos a seguir trabajando duro en 4G. La necesidad de Colombia y el momento de Colombia es 4G. Chile tiene un 91 por ciento de penetración de 4G. Brasil tiene cerca del 76 por ciento y nosotros estamos cerca del 50. Entonces nosotros, los operadores, el gobierno, tenemos que enfocarnos en 4G. Hay 10 millones de colombianos que todavía usando 3G con el compromiso de un operador de red, crecer su red para que haya más disponibilidad de la red 4G. Y ahí es donde tenemos que apuntar y en el negocio fijo o seguir creciendo la velocidad y las capacidades nuestras redes de fibra. Entonces 90 por ciento de nuestras inversiones van a nuestras redes. Nosotros vendemos una red. El precio puede ser cualquiera, yo le puedo poner cualquier precio al producto, pero este debe funcionar en ese subsuelo, en el piso 15 de su edificio, cuando va a una zona rural. Uno quiere estar conectado siempre. Entonces en el 2021 seguiremos haciendo lo que hicimos.



Ese tema de dar el salto 4G es muy importante teniendo en cuenta los avances que quiere tener el ministerio de las TIC con una subasta 5G. ¿Cómo ven ustedes el tema de implementación 5G, con la premisa de que todavía estamos lejos de tener una conexión 4G en todo el territorio?, ¿estamos preparados?

Yo siempre digo lo mismo y esto puede ser un algo que no le gusta a la gente, pero esa es la realidad. Voy a decir que, en cuanto a beneficio del usuario, lo que realmente lo beneficia es el 4G. Nosotros en Colombia no estamos listos para 5G y doy varios motivos.



El primer motivo: acabamos de tener una licitación de espectro, donde Tigo, por ejemplo, se comprometió con el gobierno las 2.4 billones de pesos solamente en las obligaciones. Además de eso, tengo que poner la plata para cubrir. Hicimos la licitación en diciembre del 2019 y en enero vino la pandemia que todavía no se fue. ¿Cuál es el impacto económico de la pandemia en la población, en un operador de telecomunicaciones? ¿Dónde está un estudio serio de Departamento Nacional de Planeación, del Mintic, donde muestra cuál es el impacto real? Porque lo que no puede pasar es que acabo de hacer una licitación y me van a poner otro a licitación.



Entonces, el primer punto, hay una realidad macroeconómica del país y tenemos que entender habiendo recién pasado por una licitación. Segundo punto, apenas estamos empezando a instalar. Entonces todavía ni empezamos como operadores de telecomunicaciones a implementar las redes y ya vamos a tener una segunda licitación. No es momento de una segunda licitación.



Tercer punto, 5G no es lo que necesita el usuario final. Un teléfono de 5G vale cuatro o cinco o seis millones de pesos. Quién puede comprar, un teléfono 4G vale 150 mil pesos. Diez millones de colombianos sin 4G donde el Gobierno tiene que poner la plata, donde el Gobierno tiene que poner su esfuerzo en que unos pocos de la élite utilicen 5G o de que millones de colombianos entren al mundo digital, se apropien de la tecnología y puedan vivir en este nuevo mundo digital.

