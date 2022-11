Tigo anunció que apagará su red de 2G con el objetivo de conectar a cada vez a más colombianos a sus redes de 4G. La empresa venía adelantando una campaña desde 2020 para que los usuarios que tienen celulares que solo funcionan en 2G (más conocidas como flechas) renueven sus dispositivos.



De acuerdo con cálculos de la compañía, más de 15 millones de colombianos que acceden a las redes móviles de Tigo se verán beneficiados por esta decisión tecnológica.



Cabe resaltar que con el apagado de la red 2G para privilegiar la red 4G se obtiene una vía terciaría para ampliar los carriles de conectividad. Además, el apagado de la red 2G responde a una tendencia en el mundo que se enfoca en la transición de la voz a los datos móviles.



Para tener contexto, mientras que el tráfico de voz ha bajado casi un 50 por ciento entre 2018 y 2021, para junio de 2021 aproximadamente el 20 por ciento del tráfico de voz en el país se movió por redes 4G y a hoy Tigo informó que tiene más del 57 por ciento del tráfico de voz en redes 4G, lo que se conoce como las llamadas VolTe (o llamadas en HD).



Entre tanto, de enero de 2018 a junio de 2021, las llamadas en redes de datos 4G crecieron un 748 por ciento según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).



Marcelo Cataldo, presidente de Tigo en Colombia, señaló que “en Colombia tenemos más de 76 millones de líneas activas, pero apenas tenemos 37 millones de accesos a internet móvil: eso lo consideramos como pobreza digital. Por esto, el apagado de 2G (voz) es un paso vital para expandir el acceso a 4G en esas regiones apartadas de nuestro territorio. Esto es llevar nuestra red 4G a un nuevo nivel de calidad”.

'El precio del dólar nos desafía'

Cataldo enfatizó en que la estrategia de la empresa es ganar capacidad al reutilizar ese espectro, "esto va en línea con ofrecer una mejor red móvil y servicio y hasta que uno no apaga esa red no puede usarla en 4G y obviamente será 4.5 en algunas zonas del país", expusó.



Tigo estima que de esta forma ampliará un 8 por ciento su capacidad y 7 por ciento en zonas urbanas y semiurbanas, "somos los primeros en reutilizar ese espacio para hacerlo mejor y utilizarlo mejor, es lo mismo que sucedió cuándo apagaron las redes antiguas de televisión", dijo.



Cataldo dijo que el balance de la empresa para el cierre del año es un crecimiento, en ebitda, en usuarios, en el caso de postpago a doble dígito,"vamos muy bien sobre lo que veíamos en crecimiento, pero ciertamente estamos desafiados por el dólar, ya que 76 por ciento de lo que invertimos es en dólares, también la inflación es un reto, porque nuestra industria es deflacionaria y no podemos aumentar nuestras tarifas como otros productos, pero esperamos seguir por una buena senda". puntualizó.

