Threads llegará a los países de la Unión Europea el próximo 14 de diciembre

Threads, la plataforma de 'microblogging' propiedad de Meta, está a punto de hacer su esperado debut en la Unión Europea (UE) el próximo jueves, 14 de diciembre.



Tras meses de anticipación, la red social finalmente permitirá a los usuarios de la UE compartir publicaciones de texto e imágenes en su plataforma, según lo anunciado en un sitio web habilitado específicamente para estos países, donde se muestra una cuenta regresiva.

Similar a la extinta Twitter, Threads se ha concebido como un espacio donde los usuarios pueden compartir sus pensamientos, opiniones y creatividad a través de publicaciones de texto breve.



Aunque Threads se lanzó oficialmente en más de 100 países en todo el mundo en julio, ha estado ausente en la UE debido a las complicaciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes de privacidad.



(Más: Así funciona el ‘detective de precios’ para encontrar ofertas en viajes).

Facebook Twitter Linkedin

La red social tendrá nuevas actualizaciones. Foto: Instagram: @Threads

Las restricciones legales se han centrado en las próximas regulaciones, como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que entrarán en vigencia en el próximo año.



Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha influido en la demora, ya que Threads, aunque es una plataforma independiente, se relaciona con Instagram, importando datos de usuarios de esa aplicación para su funcionamiento, incluyendo datos de comportamiento y publicidad, lo que no cumple con la normativa.



(Además: Amazon y Anthropic anuncian una colaboración para avanzar en la IA generativa).



Aunque en la UE los usuarios no han podido compartir publicaciones en Threads hasta ahora, sí han podido ver lo que otros usuarios comparten en la aplicación. Esto cambiará a partir del jueves 14 de diciembre a las 12 del mediodía (hora de España peninsular), cuando Threads estará oficialmente disponible en estos países.



La compañía ha sugerido la fecha de lanzamiento en la página web de la aplicación, donde ha iniciado una cuenta regresiva que culmina en ese día, y en Instagram, donde ha incorporado un formato que permite acceder al código QR para descargar la aplicación.



(Siga aquí: La CMA del Reino Unido examina la asociación entre Microsoft y OpenAI).



El analista y consultor de redes sociales Matt Navarra también anunció la llegada de Threads a la UE en una publicación en la propia plataforma. Los usuarios pueden encontrar una invitación digital a Threads al buscar la palabra 'ticket' en el buscador de Instagram, donde aparece un icono de una entrada. Al hacer clic en él, los usuarios verán una cuenta regresiva para el lanzamiento, que confirma que será el 14 de diciembre, así como el código de descarga de la plataforma.



Recientemente, 'The Wall Street Journal' informó que la compañía tenía la intención de lanzar Threads en la UE durante diciembre, aunque no había especificado la fecha exacta.



Se mencionó que, para operar en Europa, Meta permitirá el uso de Threads sin necesidad de tener un perfil, lo que significa que solo se permitirá la publicación de contenido. Sin embargo, aún no se han proporcionado detalles sobre cómo se llevará a cabo esta implementación ni qué datos se podrán acceder.



Con esta expansión a Europa, Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, busca demostrar la estabilidad de su servicio, al agregar alrededor de 40 millones de usuarios adicionales a la plataforma para 2024.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.