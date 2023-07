El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, le dio la bienvenida a Threads este miércoles 6 de julio, el Twitter de Meta que busca competir en el mercado digital contra la aplicación del magnate sudafricano Elon Musk.



(Le recomendamos leer: Threads: el reemplazo de Twitter ya tiene fecha de lanzamiento).

El Ceo de Meta decidió enviar su primer mensaje por la nueva plataforma de Threads, la red social de mensajería con la que el gigante de la tecnología busca desbancar a Twitter.



Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increibles



Zuckerberg se adelantó al lanzamiento oficial a nivel mundial de la red social y envió el primer mensaje de Threads, el cual está dirigido para todos los usuarios que esperan con ansias su estreno este 6 de julio.

Threads vs. Twitter: diferencias y similitudes

Después de las innumerables polémicas y las medidas impopulares de Elon Musk con Twitter, Mark Zuckenberg decidió competir directamente creando Threads, una red social que está enlazada directamente con Instagram.



(Además: Quest 3 acaban de ser presentadas por Mark Zuckerberg: ¿Anticipa lucha con Apple?).



A pesar de ser una red social hermana de Facebook, Threads tendrá una notoria inclinación hacia los textos, dejando un poco de lado las imágenes y los videos, pero sin descartarlos por completo.



De acuerdo con la información de Meta, Threads quiere que el texto escrito sea el principal contenido de la plataforma, en donde se podrán contar historias, hablar sobre curiosidades y expresar sus preocupaciones, esta es la mayor similitud de la nueva red social con Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

Threads es la nueva red social que quiere encantar a todos los usuarios. Foto: Meta.

Otras de las características similares a la red del pájaro azul es el apartado de comentarios, los usuarios podrán decidir quiénes pueden responder a sus publicaciones, ya sean personas de todo el mundo, o solo las cuentas etiquetadas.



Por otro lado, Threads tendrá un límite de caracteres por publicación, aunque no se ha especificado cuál es el máximo de palabras que podrán utilizar los usuarios. Además, contará con una serie de botones para reaccionar a otras publicaciones como ‘me gusta' o compartir.



La red del pájaro azul ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, debido a la limitación de tuits que tendrán los usuarios, y este es un punto que podría jugar a favor de Threads, la cual no ha informado sobre un posible límite en el contenido visto.



Otro de los puntos que podría aprovechar Meta es el de las cuentas verificadas, se desconoce si esta red social va a cobrar por la verificación, tal como lo ha hecho Twitter en los últimos meses.



(Lea aquí: Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: ¿cuándo y cómo podría ser la pelea del siglo?).



Por último, algunos expertos aseguran que esta plataforma va a funcionar de manera estrecha con Instagram y los usuarios deberán vincular sus cuentas creadas con Threads. De esta forma, la foto de perfil y el nombre serían el mismo para ambas plataformas y las cuentas que se bloqueen en una, también se bloqueará en la otra.

Facebook Twitter Linkedin

Threads de Meta está próxima a lanzarse, según reportes. Foto: Twitter: @acaiijawe

Problemas de descarga en varias regiones del mundo



En varios países del mundo ya está habilitada la aplicación para celulares móviles de marca Apple, la cuenta regresiva terminó sobre las 23.00 GMT para los usuarios que estaban a la espera de realizar la descarga en la App Store de Apple.



Sin embargo, fueron varias las personas que tuvieron problemas a la hora de descargar Threads en sus teléfonos móviles, muchas personas presentaron dificultades para la descarga en los primeros minutos de disponibilidad y decidieron acudir a Twitter para quejarse de los percances.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO