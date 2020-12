The Witness, un rastreador contra la trata de personas

The Witness (o el testigo) fue la solución tecnológica que encontraron 4 alumnos de la Facultad de Ciencias de Computación de las universidades Nacional y de los Andes para detectar, identificar y ayudar a desmantelar espacios virtuales dedicados supuestamente a la trata de personas en la red.

Nuestro algoritmo permite estudiar y analizar la forma como se distribuye y compone el crimen organizado en torno al delito de la trata de personas en el marco del internet, mediante la extracción y el análisis de gran cantidad de datos como nombres de organizaciones, personas, números de teléfono, correos electrónicos, cuentas bancarias, entre otros”, afirman Juan Pablo Gómez Méndez, Juan Esteban Cepeda y Christian Pardo, de la Nacional, y Laura Rodríguez, de los Andes.



Su creación, que permitirá a las autoridades y a otras organizaciones que combaten la trata de personas recibir la información adecuada y necesaria para rastrear y desmantelar ese tipo de mafias, obtuvo el primer lugar en DataJam Pasos Libres 2020, la primera competencia tecnológica mundial en el campo de la lucha contra la trata, un delito de gran magnitud que afecta a todos los países, ya sea como naciones de tránsito o destino, que victimiza a más de 40 millones de personas en el mundo y mueve más recursos a nivel mundial que el tráfico de armas y de drogas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Después de Brasil y México, Colombia es el tercer país más afectado de América Latina por la trata de personas.

(Lea también: La guerra que estaría detrás del aumento de los homicidios en Cúcuta)

“Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción” son algunas de las acciones que definen ese delito, de acuerdo con la ONU.



La idea de crear The Witness fue también la de impulsar un proyecto para contribuir a la creación de una sociedad más justa y proteger la vida de eventuales víctimas, según sus creadores.



El premio mundial DataJam de 2020, impulsado por la Fundación colombiana Pasos Libres e IBM, contó con 158 participantes y 29 expertos de 13 países y 24 soluciones basadas en datos para combatir la trata de personas.



Participaron también 34 equipos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guinea, Nigeria, México y Perú, que representaron a 42 universidades, organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales, empresas y agencias de aplicación de la ley.

(Le puede interesar: En Nariño ubican restos de 757 'NN' que serían víctimas del conflicto)

Los premios colombianos

Los vencedores colombianos les ganaron, precisamente, a esas 42 universidades y a concursantes de organizaciones como la Policía Nacional de Colombia, la División Antitrata de la Policía de Bolivia, la Fiscalía General de Perú, la Organización Internacional para las Mujeres OIM de Túnez y el Ministerio de Gobierno de Ecuador.



El concurso de este año fue multilingüe y, por primera vez, se realizó en línea, con el apoyo de Traffik Analysis Hub, una plataforma que lucha contra la trata de personas con tecnología de IA; la centenaria empresa norteamericana Western Union, que ofrece servicios financieros y de comunicación; The Future Society, un grupo independiente de pensamiento y acción de la Harvard Kennedy School, y otras organizaciones que combaten la trata de seres humanos en el mundo.



La Fiscalía General de la Nación, One Young World, el centro Ideas Disruptivas contra el Crimen Organizado y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también lo respaldaron.



La DataJam Pasos Libres 2020, que fue concebida como la primera competencia de innovación tecnológica en trata de personas de Latinoamérica en 2018, “busca desarrollar soluciones basadas en datos para identificar, analizar y geo- rreferenciar patrones, redes y puntos críticos de trata de personas”, dice IBM en su sitio oficial.



Colombia ganó el primero y el segundo lugar en América Latina. The Witness, que obtuvo el primer lugar regional, es “una herramienta tecnológica para investigar las conexiones entre diferentes sitios web donde pueden operar las redes de trata de personas (...) que utiliza web scrapping, una técnica de raspado que emplea programas de software para extraer información de sitios web. También usa otras fórmulas de procesamiento de lenguaje natural para extraer datos como números de teléfono, nombres de organizaciones, de personas, redes sociales, ubicaciones, imágenes, correos electrónicos y cuentas bancarias”, precisa la Fundación Pasos Libres.

La idea de crear The Witness fue también la de impulsar un proyecto para contribuir a la creación de una sociedad más justa y proteger la vida de eventuales víctimas FACEBOOK

TWITTER

“El conjunto de sitios web explorados por The Witness está representado por un objeto matemático conocido como grafo, que permite estudiar este fenómeno desde una perspectiva holística, brindando información valiosa para los tomadores de decisiones a partir de diferentes análisis de redes, como centralidad de vértices, identificación de comunidades, relaciones entre victimarios y víctimas, entre otros”, añade.



El segundo lugar para Colombia le correspondió a Datta, que creó “un Índice de Satisfacción Laboral, un modelo de análisis de sentimientos entrenado con un conjunto de datos de Twitter para etiquetar tuits basados en características específicas relacionadas con el trabajo forzoso y otras modalidades de trata de personas”.



La Fundación Pasos Libres explica que esa red neuronal “fue pre-entrenada con millones de textos de internet, lo que garantiza una precisión excepcional en la representación numérica de los textos. Después de entrenado, el modelo fue probado con tuits de ciudades específicas que contienen palabras relacionadas con asuntos laborales para construir un índice de satisfacción laboral y visualizar el ambiente laboral positivo o negativo en diferentes países de América Latina y varias ciudades de Colombia”.



Perú ocupó el tercer lugar en la región con la Trata Brújula Law-IT, “un modelo de aprendizaje automático basado en redes neuronales que permite predecir la cantidad de casos de trata de personas en cada departamento del Perú e identificar las áreas más vulnerables. El modelo predictivo fue capacitado con indicadores socioeconómicos relacionados con factores de riesgo de trata de personas como pobreza, informalidad laboral, densidad poblacional de 25 departamentos del Perú entre el 2016 y 2018”, de acuerdo con los organizadores del concurso.



Estados Unidos se destacó entre los participantes no latinoamericanos con la solución Prevention as Intervention, que calcula el riesgo de una persona frente a la trata al considerarlo de forma específica, asociado a su ubicación y factores como género, estado mental y los amigos.



“Al asociarse con empresas como Facebook y Google, se pueden mostrar anuncios dirigidos a personas de alto riesgo, educándolas y animándolas a denunciar comportamientos sospechosos. Además, las puntuaciones de riesgo individuales se pueden agregar por región para ayudar a los departamentos de policía a crear evaluaciones de riesgo precisas de sus comunidades. Los departamentos de las zonas de mayor riesgo pueden destinar más recursos a la educación contra la trata”, según la Fundación.

(Le puede interesar: Alarmante aumento de porte ilegal de armas traumáticas en Montería)

Por otro lado, debido a los buenos resultados del DataJam Pasos Libres Online 2020, el próximo año se ampliará la iniciativa para llegar a muchos otros países, participantes y aliados.



La estrategia de expansión incluye la creación de “capítulos regionales” en países como México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, el Reino Unido y Túnez para promover la recopilación y el uso de datos regionales sobre la trata y fortalecer una comunidad de innovación abierta contra la trata de personas basada en tecnologías de IBM y en el formato de las DataJam de Fundación Pasos Libre, según los organizadores.

GLORIA HELENA REY

Especial para EL TIEMPO