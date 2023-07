El videojuego 'The Lord of the Rings: Gollum', desarrollado por Daedalic Entertainment, se presentaba como un desafío emocionante, invitándonos a explorar la Tierra Media desde los ojos del escurridizo Gollum. Sin embargo, a pesar de su indudable atractivo y potencial, hay varios aspectos que no consiguen alcanzar el nivel esperado.



La premisa del juego, que gira en torno a Gollum, es indudablemente atractiva. Este personaje, lleno de dualidad y misterio, prometía proporcionar una experiencia de juego única.

No obstante, la implementación de esta idea tiene sus tropiezos. La jugabilidad y las mecánicas de sigilo, aunque interesantes en teoría, pueden volverse repetitivas y carecer de profundidad, sin llegar a aprovechar completamente el carácter único de Gollum.



En cuanto a la inteligencia artificial de los enemigos, se podría haber profundizado más. A menudo, su comportamiento parece predecible, disminuyendo la sensación de desafío y la tensión inherente a las situaciones de sigilo.



Gráficamente, el juego muestra luces y sombras. Mientras que ciertos escenarios logran recrear la atmósfera sombría y encantadora de la Tierra Media, otros parecen carecer de la misma atención al detalle.



El diseño de Gollum, a pesar de su originalidad, podría haber sido más expresivo y cautivador. El estilo artístico, que combina elementos realistas con un toque barroco o gótico, puede resultar desacertado en ciertos momentos.



En cuanto a los niveles, si bien nos llevan a visitar icónicos lugares de la Tierra Media, su diseño podría haber ofrecido una mayor variedad y desafío, proporcionando una exploración más enriquecedora. Por el contrario, a veces nos encontramos con zonas oscuras y confusas que desvirtúan la experiencia de juego.



A pesar de estas dificultades, se aprecia el esfuerzo por profundizar en la historia de Tolkien y desarrollar un juego que explore la dualidad de Gollum. La narrativa presenta momentos interesantes y la incorporación de decisiones basadas en las dos personalidades de Gollum es un aspecto a destacar, aunque estas se vean ensombrecidas por los problemas técnicos.

Los desarrolladores se disculpan por los fallos

En respuesta a las críticas y comentarios de los jugadores, Daedalic Entertainment, el estudio detrás de 'The Lord of the Rings: Gollum', ha emitido una disculpa formal y ha prometido trabajar en las mejoras necesarias. A continuación, se presenta el comunicado completo publicado en la cuenta oficial de Twitter del juego:

"Estimados jugadores,



Nos gustaría pedirles disculpas de todo corazón por la decepcionante experiencia que muchos de ustedes han tenido con El Señor del Anillo: Gollum después de su lanzamiento. Reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no ha cumplido las expectativas que teníamos puestas en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas por cualquier decepción que esto haya podido causar.



Nuestro objetivo como estudio, y como apasionados fans de El Señor de los Anillos, siempre ha sido contar una aventura atrapante e inmersiva. Crear una historia con la Tierra Media como escenario ha sido el mayor honor y el mayor desafío al que nos hemos enfrentado hasta ahora.



En Daedalic sabemos que el éxito de un juego depende del disfrute y la satisfacción de sus jugadores. Valoramos sinceramente sus opiniones y hemos estado escuchando activamente sus voces, leyendo sus comentarios y analizando las críticas constructivas y las sugerencias que nos han hecho llegar.



Nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando con diligencia para solucionar los errores y problemas técnicos que muchos de ustedes han experimentado. Nos comprometemos a proporcionarles parches que les permitan disfrutar del juego en todo su potencial.



Una vez más, les pedimos disculpas por las molestias causadas y agradecemos su comprensión durante este tiempo. Seguiremos manteniéndoles informados de nuestros avances y ofreciendo una comunicación transparente sobre los próximos parches y mejoras. Su pasión y dedicación como jugadores han sido el motor de nuestra determinación para hacer las cosas bien.



Gracias por su apoyo.



Atentamente,



Daedalic Entertainment"