Tesla reporta pérdidas tras reverso de venta privada de acciones

Las acciones de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla cayeron un 3 por ciento el lunes después de que su CEO, Elon Musk, abandonara el plan de vender acciones privadas de la compañía. El anuncio del empresario multimillonario ocurrió el viernes y aseguró que la mayoría de los accionistas existentes de Tesla se oponían a la propuesta que Musk realizó semanas atrás.

Las acciones de Tesla, que ya han caído cerca de un 15 por ciento desde un máximo de su cotización el pasado 7 de agosto, descendieron más de un 5 por ciento en las operaciones europeas y previas a la comercialización en Nueva York.



Las notas de los analistas de Wall Street cuestionaron la credibilidad de Musk en el futuro frente a una posible investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. sobre la exactitud de los hechos de un tweet del 7 de agosto que los fondos para el acuerdo de compra estaban "asegurados".

La decisión de abandonar abruptamente su plan de privatización podría, según dijeron algunos abogados de valores, empeorar los crecientes problemas regulatorios y legales de la compañía.



Explicando su decisión, Musk escribió una publicación en el blog oficial de la compañía el viernes, en el que dijo que la privatización de la compañía "consumiría más tiempo y distraería de lo que inicialmente se esperaba" y que "la mayoría de los accionistas existentes de Tesla creen que estamos mejor como una empresa pública".



El pasado 7 de agosto, Elon Musk sorprendió al mercado financiero al anunciar por Twitter su plan de vender acciones privadas y decir que tenía "fondos asegurados" por un acuerdo de un valor de 72 mil millones de dólares. A raíz del anuncio, Musk fue demandado por dos inversionistas.



Así mismo, según un reporte del Wall Street Journal, Musk y Tesla se enfrentan a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre los anuncios que realizó en Twitter.



A pesar de que la SEC y Tesla no ha comentado sobre la investigación, Stephen Crimmins, un abogado de Murphy & McGonigle que pasó 14 años en la SEC, ha dicho que la Comisión de valortes "continuará su investigación hasta que esté convencida de que está en la cima de los hechos".



Crimmins explicó que el anunció de Musk del viernes sería de interés para la SEC ya que si Musk se está alejando de plan de privatización "de alguna manera indica que no tenía una base razonable para su declaración. Le harán preguntas a él y a otras personas involucradas en la decisión sobre por qué cambió el rumbo", dijo el abogado.



Por otra parte, analistas creen que Tesla requiere un manejo diferente. "La participación de Musk en la compañía es crítica, pero ahora más que nunca es crucial un sólido número dos, con antecedentes operativos que pueda ayudar a Tesla a pasar de las ideas a la ejecución", escribió el analista Joseph Spak de RBC Capital Markets en una nota de cliente .



Aunque analistas como Cowen & Co sugirieron en comentarios la búsqueda de un "CEO más operativo o, como mínimo, un COO (director de operaciones)", Tesla dijo el domingo que no estaba buscando un jefe de operaciones.



"Si bien siempre estamos buscando ejecutivos con mucho talento (...) no hay una búsqueda activa de COO", dijo un vocero a través de un correo electrónico.



El fondo saudita había adquirido anteriormente una participación de menos del 5 por ciento en Tesla en el mercado abierto. Pero el fondo no hizo ningún comentario sobre si había prometido respaldar un trato mucho más amplio de Tesla.



Con la idea de Musk de una compra respaldada por el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita ahora fuera de la mesa, la atención de los inversionistas se centra en los esfuerzos de Tesla para ser rentable, sus reservas de efectivo y qué pasos Musk podría tomar para recaudar nuevo capital.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.