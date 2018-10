Admiten demanda contra Tesla por mal trato a trabajadores extranjeros

Tesla deberá defenderse de una nueva demanda en su contra. Esta vez, irá a juicio por acusaciones sobre su supuesto conocimiento de amenazas de deportación a trabajadores extranjeros en una de sus plantas de ensamblaje en California. Según la demanda, los trabajadores no podían informar una lesión y trabajaban largos turnos que violan las leyes contra el trabajo forzado.

La juez de distrito de los EE. UU., Lucy Koh, en San José, California, dictaminó que Tesla deberá defenderse en un juicio por las acusaciones. Si bien Koh desestimó la mayoría de las siete reclamaciones contra Tesla, permitió que sobrevivieran dos reclamaciones. Con ello, los demandantes deberán aportar documentos y testigos para construir su caso.



La decisión de la juez del distrito llega tras una dura semana para la fabricante automotriz. En primer lugar, su CEO Elon Musk se vio forzado a renunciar a la presidencia de la asamblea de la compañía por un trino que sugería planes de venta de acciones de la compañía. Lo que para las autoridades de la bolsa de valores constituía un engaño para los inversionistas.

Por otra parte, Tesla ha recibido numerosas quejas de seguridad por parte de trabajadores. Si bien Tesla ha negado las acusaciones, las quejas hablan de largas jornadas y presión por la entrega rápida de los vehículos. Según la compañía para enfrentar la situación rompió relaciones con un subcontratista, ISM Vuzem, del que dijo que no estaba a la altura de sus expectativas.



"También hemos mejorado nuestros contratos y políticas de proveedores para detener mejor el mal comportamiento", dijo en un comunicado.



Si embargo, la demanda presentada en California, Gregor Lesnik de Eslovenia llegó a los Estados Unidos con una visa B-1 y trabajó 250 horas al mes por menos de 950 dólares, muy por debajo del salario mínimo. En el caso describe amenazas de deportación o de reducción de salarios reducidos en caso de enfermedad o lesión.



Una demanda de 2016, presentada en nombre de Lesnik y Stjepan Papes de Croacia, busca el estatus de acción de clase para representar a extranjeros con visas B-1 que trabajan en sitios de construcción en plantas automotrices de los EE. UU. Entre los acusados estaba Tesla, que fue el único en no ser desestimado del caso porque los demandantes alegaron haber sufrido amenazas de deportación en la planta de Tesla en Fremont, California.



la jueza Koh dijo que su fallo se basó en una "lectura generosa de la demanda a veces incomprensible", pero también dijo que las acusaciones contra Tesla y corporación Eisenmann eran "inusualmente específicas".



Koh rechazó los argumentos de que Tesla y Eisenmann no eran responsables porque la subcontratista Vuzem había cometido los supuestos abusos. La jueza del distrito insistió en que una parte que se beneficia financieramente de los abusos de otra persona también es responsable.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters