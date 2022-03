De acuerdo con KnowBefo4, plataforma en conciencia de seguridad informática, el 91% de los ataques comienzan con la técnica de spear phishing (correo electrónico confiable que dirige al destinatario a un sitio web falso con malware), que apunta a vulnerar correos e infectar organizaciones, por eso, si una persona utiliza el mismo nombre de usuario y la misma cuenta de correo electrónico para todo a lo que accede, los riesgos de un ataque cibernético son mayores.

“Para cada usuario, recomendamos tener al menos cuatro direcciones de correo electrónico diferentes para todos los recursos a los que accede en Internet. El objetivo es mantener separada la correspondencia de los diferentes recursos y evitar un nombre de usuario de inicio de sesión basado en una dirección de correo electrónico diferente para la autenticación, en función del riesgo asociado al servicio al que se accede”, señala Fernando Fontao, Gerente Regional de Canales para América Latina de BeyondTrust

Cómo se deben usar

Los expertos señalan que la primera dirección de correo electrónico debe estar asociada a cualquier tipo de cuenta sensible. Estas pueden ser aplicaciones bancarias o financieras y deben tener una dirección de correo electrónico únicamente utilizada para la autenticación y acceso. Esto ayudará a determinar si cualquier correspondencia enviada a esta dirección es legítima o cualquier correo electrónico de suplantación de identidad enviado desde una cuenta diferente puede ser automáticamente descartado como falso.



La segunda dirección de correo electrónico sólo debe utilizarse para la correspondencia personal. Esto incluye cualquier tipo de correo electrónico que pueda ser intercambiado con miembros de la familia, amigos u otras actividades sociales.



La tercera cuenta debe ser para el correo basura o las compras. Tenga en cuenta que el correo basura como un término muy amplio para los sitios web que pueden enviar con frecuencia ofertas de venta o spam no malicioso.



Este correo debería ser para todas las aplicaciones y sitios web que envían frecuentemente cupones, notificaciones de eventos, promociones de ventas u otros tipos de mercancía. No se recomienda utilizar esta cuenta para ninguna otra actividad ni se recomienda utilizar esta dirección de correo electrónico para comprar en un sitio web. A menos que se trate de un sitio de comercio electrónico que se visite con frecuencia (entonces es una cuenta sensible ya que tiene el número de tarjeta de crédito), es clave considerar siempre comprar como "Invitado" para evitar que el sitio web almacene potencialmente las credenciales, número de tarjeta de crédito y dirección.



Por último, la cuarta dirección de correo electrónico debe utilizarse para cualquier correspondencia relacionada con la asistencia sanitaria, los impuestos, las facturas de servicios públicos u otra información oficial.



Aunque tener cuatro cuentas de correo electrónico puede parecer extremo, ayuda a separar los diferentes casos de uso que se podrá realizar para la correspondencia y la autenticación sensible en la web.



Además las aplicaciones admiten fácilmente varias direcciones de correo electrónico para separar la correspondencia, como Microsoft Outlook, Gmail en un Android y Mail en un dispositivo Apple.



