'En Colombia hay excelente talento para el trabajo': Teleperfomance

El sector de los call center continúa creciendo en el país, y la prestación de estos servicios está en auge. Señal de esto son las constantes vacantes que se abren para que nuevos talentos entren a trabajar allí. Andrés Bernal, CEO de Teleperformance para Colombia, Perú y Guyana habló con EL TIEMPO sobre el balance de la empresa en la pandemia, los proyectos en los que están trabajando y las 10.000 vacantes que se abrieron en el país.

¿Cómo le ha ido a Teleperfomance durante la pandemia y cuál es su presencia en el país?



Son 27 diferentes los oficinas que tenemos en Colombia, pero puntualmente lo que quería resaltar es que además de esa presencia física, hemos podido llegar a más de treinta y siete ciudades en todo Colombia y bueno, producto de ese crecimiento de que al finalizar el año diez mil nuevas personas harán parte de nuestra compañía.



Desde el punto de vista social e durante la pandemia encaramos, afrontamos, nos comprometimos con cinco diferentes proyectos, con la ANDI los apoyamos en toda la campaña que ellos tenían para recolectar donaciones, al igual que la Alcaldía de Medellín. También trabajamos con la Unidad de Gestión de Riesgos e con el Ministerio de Salud, con cada uno tiene diferentes proyectos.



Para que te hagas una idea, el año pasado teníamos más o menos 900 venezolanos. Hoy en día tenemos 1.700 venezolanos haciendo parte de nuestra compañía. Son una fuente importante de talento internamente.



Tenemos hoy en día 93 por ciento de nuestra compañía funcionando desde la casa, trabajando desde la casa, lo cual es un hito bien importante más en nuestra industria. Veníamos prácticamente de nada. Solamente uno de nuestros clientes trabajaba o nos permitía trabajar desde casa y desde que inició la pandemia hemos logrado movilizar al 93 por ciento de la población, lo cual, pues es espectacular.



¿Como ha sido el trabajo en conjunto con con entidades del gobierno, como se ha dado?



El trabajo cada vez es más cercano, Desde Colombia ya tenemos más de 110 o 120 clientes enfocados y comprometidos totalmente en tener lo mejor del mercado, el mejor talento del mercado, que es nuestro activo más importante a la hora de prestar esos servicios que tanto valoran nuestros clientes.



Y en ese proceso de transformación que involucra, pues unas capacidades sobre todo enfocadas en tecnología, procesos de inteligencia artificial e incluso integración de diferentes componentes que nos permite realmente que nuestros clientes tengan una soluciones muy completas.



Lo que hacemos es contarles quiénes somos y cómo podemos ayudar al país, acompañarlos en esas convocatorias que ellos también nos ayudan a tener y seguir construyendo, pues esa base al enfoque que necesitamos para cumplirles a nuestros clientes, que quienes han confiado en nuestras capacidades.



¿Como serán esos 10 mil nuevos empleos, quienes se verán beneficiados?



La gran mayoría de nuestra compañía son milenials y centennial en casi el 90 por ciento de nuestra población es millennial y centennial. Esto está enfocado a una población muy joven. Por eso el anuncio con la primera dama estuvo enfocado en en en promocionar el empleo en gente joven.



Aunque hay espacio para cualquier persona en la medida que sea bilingüe, especialmente como te decía, tenemos exportación de servicios. Estados Unidos, por lo que debe ser bilingüe en inglés. El ADN colombiano es la clave, el servicio que tenga ganas de trabajar y de aprovechar el tiempo.



El salario de entrada es un 1'800.000 de pesos. Las personas pueden aplicar a través de la página TP Jobs Colombia ahí pueden entrar y aplicar. La página está diseñada de la forma más amigable. Puede incluso entrar a buscar Teleperformance Colombia y en la misma página principal en el portal va a saber a qué puede aplicar.



¿Qué otros proyectos están llevando a cabo desde Teleperfomance en el ámbito social?



Comprometidos a nuestro ADN, sabemos que tenemos y estamos comprometidos en aportarle a la sociedad. Por eso, desde el inicio de la pandemia escogimos 5 proyectos en los cuales creíamos que pudiéramos llegar a aportar. En algunos de ellos lo que aportamos fue nuestro conocimiento y por supuesto donamos el trabajo de las personas que hicieron el trabajo enfocados en recibir donaciones. Ese fue un trabajo que hicimos, por ejemplo, con la ANDI, con la Secretaría de Medellín y en otros proyectos también.



Adicionalmente, la donación de el trabajo y el conocimiento que teníamos, también nos abalanzamos en algunos de nuestros activos que permitían, pues por un lado en facilitarle la tarea a las diferentes entidades. Hablando, por ejemplo, puntualmente el proyecto que trabajamos con el Ministerio de Salud, lo trabajamos en conjunto con otras dos empresas e que fueron un laboratorio e un hospital. Y nosotros también pusimos a disposición manera de donación, el trabajo, el conocimiento y las herramientas para poder brindarle el soporte.



¿Qué tan importante es la operación de Teleperformance en Colombia?



Desde el punto de vista interno estamos peleándonos entre el tercero y cuarto puesto dentro del grupo en relevancia asociado a ingresos. Y no solamente desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de innovación y transformación o las mejores prácticas. Muchas de las cosas que estamos haciendo en Colombia se replican en el mundo y lo toman como referencia y se vuelve un estándar a nivel del grupo.



¿Cómo estamos en el país en temas de transformación digital?



Algunas personas dicen que en la pandemia hemos avanzado dos años en transformación digital. Yo hasta pienso que puede ser más, porque aunque las inversiones y dependiendo de las industrias pues se venían haciendo, no se ha podido cambiar.



En mi opinión era por un lado el paradigma de la gente, por el otro lado, la cultura de la gente o la forma en la que la gente se acostumbra hacer las cosas. En algunos de los clientes que atendemos en Colombia se ha duplicado el número de transacciones, en algunos se ha triplicado el número de transacción. No un día como el Cyber Monday o lo que fuera, sino durante el mes se ha triplicado el número de transacciones de los mismos usuarios y la participación de la banca digital.



Pues por supuesto, en términos de adopción por pura fuerza se ha tenido que ir incrementarlo, pero en la industria que pensemos todo lo que tenga que ver con el no moverte de tu casa, hacer las transacciones digitalmente ha tenido una acogida inmensa.



Desde el punto de vista de los domicilios e igual o los restaurantes, antes era toda la experiencia de ir al restaurante. Ahora pues la el evitar que se te contagies de el virus hace que se tenga también que reinventar tanto los restaurantes como los o el proceso de domicilios.



¿Cuál es la visión de Teleperformance del segmento BPO y de su importancia?



Desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de impacto en la economía del país, es algo que también le va a permitir a Colombia capitalizar esos activos que hablamos en algún momento de ella en el servicio. Y en ese sentido le ha permitido a Colombia no solo crear y generar empleo, sino también le va a permitir, exportarlo.



Pues porque también soy un convencido que tenemos mucho para contarle al mundo por el mundo en el que decía, por el mismo, que no sólo vocación de servicio, sino empujes, sino la forma que tenemos de ser en Colombia y donde, por supuesto, se tiene que mejorar mucho todavía en bilingüismo, se tiene que mejorar todavía mucho en formalización de la de la educación, que también me vuelvo a cambiar un montón, pero que también nos va a permitir, pues, estar listos para capitalizar esa oportunidad, que también creo que va a ser inmensa.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET