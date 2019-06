Telegram denuncia un ataque cibernético desde China

El servicio de mensajería encriptada Telegram sufrió un ataque cibernético desde servidores en China durante las masivas protestas en Hong Kong, afirmó este jueves el creador de la popular aplicación, Pável Dúrov.

El episodio, que provocó problemas de conexión entre los usuarios de la app, fue un ataque de denegación del servicio que lleva a que se envíen peticiones de mensajería falsas para colapsar los servidores de la plataforma.

"Las direcciones IP procedían de China", escribió Dúrov en su cuenta de la red social Twitter al responder a una pregunta sobre el origen del ataque, denunciado un día antes. Agregó que esta no es la primera vez que Telegram sufre ataques procedentes del gigante asiático. "Históricamente, los ataques DDoS de magnitud estatal (entre 200 y 400 Gigabytes por segundo) que hemos experimentado han coincidido con protestas en Hong Kong. Esta vez no ha sido una excepción", afirmó.



Cientos de miles de personas volvieron a salir este miércoles a las calles de Hong Kong para protestar contra la ley de extradición, cuya segunda lectura fue pospuesta ante las movilizaciones de rechazo.



La polémica norma permitiría a la jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.



Para evitar caer en el punto de mira de los órganos de seguridad, muchos manifestantes optaron por tapar sus rostros y usar aplicaciones de mensajería seguros como Telegram, que se niega a compartir con gobiernos extranjeros los datos para decodificar las comunicaciones entre los usuarios, política por la que el servicio fue bloqueado en Rusia e Irán.



TECNOSFERA CON EFE*