Telefonía móvil: ¿qué tanto ha variado la calidad del servicio en el país?

En Colombia hay un total de 69,4 millones de líneas de telefonía móvil, un servicio que ha ido creciendo exponencialmente en la última década por un mayor acceso de la población a dispositivos móviles y un incremento en la cobertura de red en el territorio nacional.

Durante el último año y medio, este servicio cobró una gran relevancia por el aumento del trabajo remoto y la educación virtual, generado por las medidas de aislamiento de la pandemia de covid-19.



Este panorama se ve reflejado con un aumento considerable durante ese periodo en el tráfico en la red móvil en el país de hasta el 40 por ciento, según datos de Asomóvil, asociación que congrega a Claro, Tigo y Movistar, los tres principales operadores de telecomunicaciones en Colombia.



Así mismo, en el primer trimestre de este año se cursaron mil millones de minutos de llamadas más que en el mismo periodo de 2020. Y se reportaron 2,9 millones de líneas nuevas en comparación con ese mismo trimestre al año anterior.



Esto ha generado un impacto en el servicio. Así lo deja en evidencia el informe sobre los ‘Indicadores de calidad para el acceso a servicios móviles’ hasta el primer trimestre de este año, el cual hace referencia a líneas en redes 2G y 3G, presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en el que se muestra un incremento en las fallas en el servicio, aunque se mantienen por debajo del máximo permitido en el país.



Caídas e intentos fallidos

Los datos de la CRC revelan que entre las cinco principales ciudades del país, en las que están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la capital antioqueña es la que registra un mayor porcentaje de llamadas caídas en los tres primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. Ese es el resultado de analizar cerca de 90.000 datos reportados por los operadores a la CRC en esos dos trimestres.



Medellín presentó entre enero y marzo de 2021 un promedio de caída de las comunicaciones de 0,89 por ciento, un incremento de 0,03 puntos porcentuales frente al año anterior, cuando se llegó a 0,86 por ciento. Le sigue de cerca Bogotá, que refleja una subida de 0,02 puntos, mostrando un porcentaje de 0,86 por ciento.



En el caso de Cali, el incremento de las fallas fue mucho más notorio entre el 2020 y el 2021. La ciudad pasó de tener un promedio de llamadas caídas el año pasado de 0,67 por ciento a crecer hasta el 0,76 % este año. Mientras que Barranquilla fue la única de las principales capitales en registrar una disminución en las llamadas caídas, ya que presentó una reducción de 0,01 puntos frente al año pasado, con un porcentaje total en los tres primeros meses de 2021 de 0,77 %.



Bucaramanga, por su parte, es entre las cinco ciudades la que registra un mejor desempeño en este indicador. La capital santandereana llegó en el primer trimestre de este año a que el 0,67 por ciento de las comunicaciones móviles tuvieran caídas, un desempeño peor al del 2020, cuando se tuvo un promedio de 0,63 %.

Bucaramanga es entre las cinco ciudades la que registra los mejores indicadores. Foto: iStock

Pese al aumento que se ha presentado en la caída de las llamadas móviles en este último año, esta se mantiene por debajo del porcentaje máximo permitido por la regulación del país, que establece que para estas ciudades el promedio de fallas no debe pasar del 2 por ciento.



En el caso de los tres principales operadores móviles del país, el que tuvo mayor caída de llamadas fue Claro, que para el primer trimestre de este año tuvo afectaciones en el 1,3 por ciento de sus comunicaciones. En el consolidado del 2020, la compañía llegó a un promedio de 1,37 por ciento, mientras que en el 2019, su cifra fue de 1,13 por ciento. Esta observación para los principales operadores analiza los promedios de más de un millón de datos reportados por las empresas a la CRC en los 105 municipios más grandes, que incluyen las capitales, desde el 2019 hasta el primer trimestre de 2021.



Movistar está en el segundo lugar con un promedio de caídas del 0,85 por ciento entre enero y marzo de 2021, una subida de 0,04 puntos frente al promedio del 2020 y de 0,17 puntos respecto al 2019, con un porcentaje en esos años de 0,81 y 0,68 %, respectivamente.



Mientras tanto, Tigo es la que registra un menor porcentaje de caídas con 0,44 % para el primer trimestre de este año. En el 2020, la empresa de telefonía tuvo fallas en el 0,43 por ciento de sus comunicaciones y para el 2019, el promedio fue de 0,35 por ciento.



Otro de los indicadores en la calidad del servicio móvil son los intentos de llamadas no exitosas. En este caso, los porcentajes de problemas fueron mucho menores que en las comunicaciones caídas y tuvieron reducciones en dos de las principales ciudades en este 2021.



Barranquilla fue la capital en la que más se registró este problema, con 0,70 por ciento entre enero y marzo de este año; aun así, la ciudad tuvo una leve disminución en los intentos no exitosos frente al mismo periodo de 2020, cuando tuvo el 0,71 por ciento.



En la segunda posición está Medellín. En este caso, en ese mismo periodo de 2021 se presentaron fallas en el 0,56 por ciento, un aumento de 0,08 puntos porcentuales en los intentos de llamadas respecto al 2020, el cual corresponde a la variación más grande que tuvo una ciudad entre un año y el otro en esta categoría.



Bogotá tuvo una disminución de 0,02 puntos de las comunicaciones no exitosas, al pasar de 0,49 por ciento en el 2020 al 0,47 por ciento este año. Mientras que Cali sí tuvo un incremento en las fallas del servicio en este aspecto, registrando 0,38 por ciento en 2021 y 0,35 por ciento el mismo periodo del año anterior.



Nuevamente Bucaramanga es la que muestra los mejores valores, ya que tiene un porcentaje de intentos de llamadas no exitosas en el primer trimestre de este año de 0,33 por ciento, 0,03 puntos más que en 2020, cuando la cifra fue de 0,30 %.



En este aspecto, Movistar ha sido el operador que mayor número de reportes de intentos fallidos ha registrado en los últimos tres años. La compañía tuvo, entre enero y marzo de este año, inconvenientes en el 0,72 por ciento del total de sus comunicaciones, 0,1 puntos más que en todo el 2020 y 0,18 puntos más que en 2019.



Le sigue en este indicador Claro, que tiene un promedio de 0,47 % este año, una variación de 0,02 puntos más que en 2020 y de 0,03 puntos en 2019. Por su parte, Tigo registra 0,42 por ciento de intentos no exitosos entre enero y marzo de 2021. Sus fallas en este campo en 2020 y 2019 fueron de 0,40 y 0,36 por ciento, respectivamente.

En Colombia hay 136 lineas de telefonía celular por cada 100 habitantes en el pais. Foto: istock

Quejas de los usuarios

Respecto a los recursos que han presentado los usuarios en contra de los operadores móviles en el país, los colombianos han hecho ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un total de 7.217 demandas en contra de estas compañías en el periodo del 1.º de enero de 2020 al 31 de enero del 2021. La principal razón son los problemas en la garantía del servicio, con el 88,1 por ciento de los casos totales, le siguen información o publicidad engañosa (7,6 por ciento), la protección contractual (3,6 por ciento) y el derecho de retracto (0,7 por ciento).



En ese sentido, las compañías que más demandas tuvieron durante ese periodo por cada 100.000 usuarios fueron ETB, con 219 demandas; Avantel, con 15 recursos; Claro, con 12; Movistar, con 11; Tigo, con 4, y Virgin tuvo 0,4.



En materia de reclamaciones, el número es mucho mayor ya que durante ese mismo lapso de tiempo, los clientes presentaron ante la SIC 13.373 quejas. Nuevamente, ETB es la que cuenta con más señalamientos de los usuarios, con 744 reclamaciones por cada 100.000 usuarios. Avantel la sigue con 31, Movistar tiene 29, Claro suma 14, Tigo registra 8 y Flash Mobile llega a 5.



Las quejas de los usuarios se debieron principalmente a errores en la facturación, con 10.263 casos. Le siguen problemas en la terminación de contrato, con 5.196 reclamaciones, y modificación de contrato, con 2.063 recursos.



Así mismo, en el más reciente informe del ‘Top Rated Mobile Network’, que realiza la compañía Ookla, los usuarios calificaron a Tigo como la mejor compañía en el servicio de internet móvil, con una puntuación de 3,9 sobre 5. Wom obtuvo 3,7, Avantel y Movistar registraron 3,2 y Claro fue calificada con 2,7 en promedio.

Los operadores explican las fallas

La pandemia tuvo un fuerte impacto en la prestación de los servicios de telecomunicaciones FACEBOOK

TWITTER

Ante los resultados de la medición, Claro indicó que, aunque la compañía mantuvo los indicadores de calidad de acuerdo con los rangos establecidos por la CRC, la pandemia significó un crecimiento del tráfico en redes móviles en el mes de abril del 2020 cercano al 87 por ciento, “lo que no se tenía previsto y obligó a la compañía a tomar las medidas necesarias que permitieran mantener a Colombia conectada”. “La pandemia tuvo un fuerte impacto en la prestación de los servicios de telecomunicaciones”, agregó.



La empresa de telecomunicaciones adujo como una de las razones del incremento de fallas en el servicio el hecho de que Claro es el operador “que más usuarios tiene y además la red que soporta gran parte del tráfico de los demás operadores mediante el servicio de Roaming Automático Nacional (RAN), en virtud a que cuenta con la mayor cobertura”.



Por otro lado, Claro mencionó el hecho de que el país está adelantando el proceso de modernización de redes 2G y 3G hacia mayores tecnologías, como la 4G, ya que esta última ofrece mayor estabilidad en las comunicaciones y soporta más tráfico.



“Es importante recordarles a los colombianos que aún no han migrado a 4G que lo hagan aprovechando todas las facilidades que Claro da para cambiar de teléfono que soporte está tecnología”, precisó el operador.



En este aspecto también coincide Tigo, que indicó que la compañía ha trabajado para ampliar el número de usuarios que hacen uso de redes 4G. “Actualmente, el 37 por ciento del tráfico de voz (VoLTE) cursa por redes 4G de Tigo. Esto significa que las llamadas están en calidad HD”.



Movistar, por su parte, decidió no hacer ningún pronunciamiento sobre este tema.

