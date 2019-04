5G: el futuro de la telefonía móvil ya está aquí

Pocos pondrían en duda que junto con desarrollos como la inteligencia artificial (IA) y la evolución del concepto del internet de las cosas (IoT), el 5G representa la mayor promesa para esta industria desde su nacimiento. Las velocidades astronómicas de navegación que ofrecen las redes de quinta generación dibujan un paisaje en el cual, de pronto, resultan posibles cosas que antes no se podían ni imaginar.

Pero, si bien es fácil pensar en que esas promesas hablan de un futuro más o menos lejano (algo lamentablemente cierto para países como Colombia), en cada vez más territorios se despliegan redes funcionales que, aunque incipientes, dan a los fabricantes la excusa que necesitaban para sacar al mercado teléfonos con esa tecnología.



En total, unos 30 dispositivos con 5G están listos para funcionar en todo el mundo. Esa es una transición mucho mas rápida que la vista con 4G, asegura Cristiano Amon, presidente del fabricante de chips Qualcomm. “Por primera vez, los dispositivos van por delante de la red”, dijo Amon.

Huawei Mate X

El nuevo equipo de Huawei ofrece una pantalla inicial de 6,6 pulgadas que, una vez se despliega, funciona como una tableta de 8 pulgadas. El teléfono plegable de la firma china contará con unos 11 milímetros de grosor en su forma plegada y 5,5 milímetros de grosor en su estado completo.



Pero la novedad de su forma no debería opacar el hecho de que Huawei decidió redoblar su apuesta y hacer de este su primer teminal 5G. Eso, sumado a características prémium como su procesador Kirin 980 (presente en el Mate 20 pro), RAM de 8 GB y una capacidad de 512 GB, en una versión Android 9, con batería de 4.500 mAh, justifica su precio (francamente descomunal) de 2.600 dólares.

Samsung Galaxy S10 5G

La línea S10 resulta significativa para Samsung porque marca los diez años de su entrada en el mercado de los smartphones. De allí que no extrañe que haya escogido hacer un modelo 5G que incorpora las mismas características del S10 Plus, pero con cuatro cámaras traseras y más batería.



La línea Galaxy S10 ofrece Fast Wireless Charging 2.0, un procesador de última generación, y servicios como Bixby y Samsung DeX. Por añadidura, Samsung le dio al S10 una capacidad de almacenamiento de hasta un 1TB, que unida a hasta 512 GB de almacenamiento adicional con tarjeta microSD externa ofrece una, hasta ahora, inconcebible capacidad de almacenamiento máxima de 1,5 TB.



Pero, incluso antes del 5G, la conectividad ya era un punto fuerte del S10, que integra wifi inteligente para una conexión ininterrumpida y segura al alternar entre wifi y LTE, y admite el nuevo estándar wifi 6, lo que posibilita un mejor rendimiento cuando se conecta a un enrutador compatible.

LG ThinQ V50

Como el Mate X, el nuevo flagship de LG llamó la atención por su forma. Con una bisagra que conecta una segunda pantalla, funciona como una suerte de plegable, si bien ninguna de sus dos pantallas se dobla.



Pero, de nuevo, lo interesante va por dentro. En particular nos referimos a su procesador Snapdragon 855, que vendrá optimizado para IA, una característica que la surcoreana ha enfatizado en la promoción de este dispositivo, su primer 5G en el mercado.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

El fabricante chino Xiaomi no solo honró, en el diseño del Mi Mix 3, su tradición de pantallas grandes y líneas modernas, sino otra muy importante para sus clientes: la de los precios atractivos. Es posible que este teléfono sea el terminal 5G más barato que cualquier fabricante reconocido lanza en 2019, pues su precio en Europa se estima alrededor de los 599 euros.

(Casi) todos los demás

Pero eso no es todo. Oppo, Honor, One Plus y Motorola han anunciado que este año planean mostrar sus equipos 5G. Esta última, de hecho, ya tiene un teléfono ‘cuasi 5G’ –en cuanto a que requiere un módulo de conexión–, y Samsung comenzará a vender en EE. UU. su versión 5G del S10+ mediante los canales de Verizon, el 18 de abril.



LG planea lanzar su terminal con Sprint “muy pronto” y está intentando acelerar el lanzamiento de un modelo para Verizon, con el objetivo de capitalizar el creciente frenesí que rodea la tecnología de red ultrarrápida. Todos los grandes vendedores de teléfonos en Estados Unidos han mostrado, anunciado o lanzado dispositivos 5G.



Todos excepto Apple, el líder de la industria, que representa casi la mitad de los envíos de teléfonos inteligentes en EE. UU. No se espera que la compañía lance un iPhone compatible este año, y ni siquiera es seguro para 2020.



“Probablemente puedan arreglárselas en 2019 sin un teléfono 5G”, asegura el consultor de la industria inalámbrica Chetan Sharma. “Pero en 2020, si no tienen un terminal 5G, podrían ver afectada su participación en el mercado no solo en EE. UU., sino también en otros”, declaró a Bloomberg.



