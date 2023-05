El teclado se considera una de las principales herramientas que se usa para interactuar e introducir datos en el computador.

En la actualidad, existen dos tipos de teclados globales, los básicos y los extendidos. Los básicos son aquellos tradicionales que contienen 105 teclas y los extendidos son los que contienen teclas adicionales que se encuentran diseñadas para algún propósito en concreto.

De acuerdo con el portal web 'Ibertrónica', gracias a los USB y al Bluetooth que permiten conectar fácilmente cualquier dispositivo, existen muchos modelos de teclado diseñados para todo tipo de necesidad.

¿Qué tipos hay y cuáles son?

Según el portal web mencionado anteriormente, hay muchos tipos de teclados, el cual son distintos y creados para cubrir ciertas necesidades. Estos son.

1. Teclados ergonómicos

Están diseñados para reducir al mínimo la tensión de los músculos cuando está escribiendo durante muchas horas. Su principal objetivo es evitar enfermedades como el síndrome del túnel carpiano y otros dolores derivados del uso continuado del teclado.

2. Teclado láser

Se considera una tecnología bastante innovadora, debido a que cuando un dispositivo proyecta sobre una superficie plana el teclado, al presionar una tecla, esta actúa de la misma manera que cualquier otro teclado.

3. Teclados enrollables

Normalmente fabricados en silicona, su principal ventaja es que son muy ligeros, fáciles de transportar y que los hay disponibles a prueba de líquidos.

4. Teclados 'gamer'

Diseñados más que todo para los gamers, los teclados gaming destacan porque son altamente personalizables para que se adapten de la mejor manera al tipo de juego que está jugando.

Los teclados gaming cuentan con diseños únicos con coloridas luces led que hacen que resulten más impresionantes. Foto: iStock

5. Modelos de teclados portátiles

Pensados para ser transportados con facilidad, cuentan con tecnología Bluetooth para que puedan ser conectados a cualquier dispositivo, ya sea el móvil o la tablet. Además, destacan por su pequeño tamaño y que usan baterías o pilas.

7. Teclados con 'touchpad'

Se consideran muy útiles si desea manejarlo todo tranquilamente desde el sofá, debido a que permiten controlar de manera inalámbrica y con comodidad, la televisión o el ordenador. Hay modelos que se conectan de manera wireless por USB o por Bluetooth y con batería o pilas.

8. Teclados braille

Existen muchos tipos de teclados braille pensados para invidentes. La disposición de las teclas no tiene nada que ver con la de los teclados normales ya que buscan facilitar a la persona que los usa que las teclas sean fáciles de encontrar al tacto y que la escritura sea más rápida.

Tipos de tencología

Otra parte importante que debe conocer, es que existen varios tipos de tecnología en cuanto a teclados a se refiere, estas son.

1. Mecanismo de tijera

Es la tecnología más usada en portátiles. Su funcionamiento consiste en dos pequeñas piezas de plástico que se entrelazan como si fuese una tijera, que al pulsar una tecla, estas se juntan activando el circuito y permitiendo su funcionamiento.

2. Panel de membrana

No se suelen usar en computadoras, sino en dispositivos como fotocopiadoras. Tienen dos membranas de plástico, una conductiva en la parte no visible y otra en la que aparece la tecla que se va a pulsar.





Este tipo de teclados emiten pitidos al pulsar las teclas, ya que no tienen el clic característico de los teclados normales.

Los teclados de membrana tienen una ventaja y es que los hay de muchos tipos, son bastante baratos y no producen mucho ruido. Foto: iStock

3. Mecanismo de membrana

Se consideran los más comunes entre los teclados de la computadora. Tienen una parte de plástico que, cuando se pulsa la tecla, activa la membrana que va al circuito.



Su principal ventaja es que los hay de muchos tipos, son bastante baratos y no producen mucho ruido.

4. Mecánicos

El botón lo conforman varias piezas llamadas switchers que se accionan de diferente manera dependiendo del tipo que sean.



Se considera que son los mejores para teclados gaming, debido a que tienen un tiempo de respuesta excelente y además tienen una resistencia superior a la de los teclados de membrana.

Teclados: conozca cómo están clasificadas sus teclas

Se encuentran clasificadas en 6 áreas, estas son:



Teclas de función: sirven para realizar una función específica o para acceder a atajos de los programas. Se representan como F1, F2, F3, etc.



Teclas de control: se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o realizar determinadas acciones. Las más usadas son Ctrl, Alt, Esc y la tecla con el ícono de Windows.

Teclas para escribir o alfanuméricas: aquí se encuentran todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se encuentran, normalmente, en la misma ubicación que la de una máquina de escribir.



Teclado numérico: sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras.

Teclas especiales y de desplazamiento: Estas teclas son las que sirven para desplazarce por documentos o páginas web y editar algunos textos. Entre ellas están: Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág, ImpPt, y las teclas de dirección.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

