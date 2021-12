Aunque es cuestión de horas para que comience Nochebuena, todavía hay tiempo de preparar los detalles de Navidad.



En una época tan emocional, no solo se justifican las jornadas maratónicas buscando regalos en centro comerciales: los buenos deseos expresados en sentidas tarjetas también son motivos para un último ‘corre-corre’.



Transmilenio funcionará en los horarios habituales el 24 y 25 de diciembre



Por suerte, en la era digital, el afán de diseñar un buen mensaje ya no se traduce en trancones y extensas filas en los locales.



Con las ventajas de Internet, las mejores plantillas y las ideas más creativas están ‘a la mano’ de todos.



Conozca cinco de las páginas con las que puede forjar misivas que sorprendan a sus seres queridos.

Canva

Las plantillas horizontales de Canva son una opción propicia para Navidad. Foto: Canva

El sitio web de Canva se ha convertido en una herramienta indispensable para la mayoría de estudiantes universitarios e interesados en el diseño.



El software, desarrollado en Australia, permite aprovechar plantillas para construir todo tipo de presentaciones e imágenes.



Para Navidad, los modelos base de las tarjetas cuentan con diversidad de estilos que permiten que el usuario sea quien le ponga ‘su toque’.



Son decenas las plantillas que están disponibles sin ningún costo.

Alumbrados de Medellín tendrán horario especial para este 24 de diciembre

Kisseo

Las animaciones que ofrece esta página web son diversas y llamativas. Foto: Kisseo

Para todos aquellos ‘gomosos’ de la tecnología, existe la página Kisseo.



Allí, sin cancelar ningún valor, los interesados pueden escoger de una lista variada de videos animados que dan una sensación ‘moderna’ de Navidad.



En la web es posible acompañar las ‘tarjetas virtuales’ con mensajes personalizados.



Kisseo cuenta con la opción directa para enviar las animaciones por correo, WhatsApp, Facebook y Twitter. De modo que, cuando esté ‘armado y listo’, podrá enviarle casi de inmediato las tarjetas a sus amigos y familiares.

Picmonkey

Picmonkey tiene amplia variedad de fuentes tipográficas disponibles en su web. Foto:

La prueba gratuita de Picmonkey, un servicio de diseño y edición de fotografías, es una opción ideal para esta Navidad.



Con tan solo registrarse en la página, los interesados pueden acceder a decenas de plantillas y diseños conmemorativos que, sin duda, pueden sacar sonrisas en Nochebuena.



Además de los modelos predeterminados, la web ofrece las herramientas necesarias para emprender un diseño desde cero.



Las acciones para garantizar una Navidad segura en las vías del país

Greetings Island

La propuesta es una adaptación virtual del modelo clásico. Foto: G. Island

Para los más tradicionales, que buscan un modelo para imprimir y escribir a mano sus mensajes, existe la página de Greetings Island.



Quienes lo deseen podrán encontrar modelos de cartas tradicionales con la estructura clásica del ‘abre y cierra’.



La posibilidad de añadir texto y fotografías propias en el frente, el interior o el dorso del folleto es una realidad.



La página dispone de todas las indicaciones para que la impresión de la carta sea exitosa y se transmita la sensación de litografía genuina.

Llamado a celebrar la Navidad sin pólvora y con medidas de bioseguridad

Guía del niño

Las plantillas más sencillas están 'a la mano' con esta página web. Foto:

En la misma línea de la página anterior está la Guía del niño.



En esta web, los interesados podrán acceder a 13 tarjetas de navidad que cuentan mayoritariamente con el espacio para dejar inscritos sus deseos de paz y prosperidad.



Los modelos son clásicos y gratuitos.



Feliz Navidad: mensajes y frases para que envíe este 24 de diciembre

Sea cual sea la página que escoja, lo importante es tener un detalle más que singular en esta Navidad de 2021 que, aunque en tiempos de pandemia, no mantiene restricciones tan rígidas como en 2020.



Eso sí: no olvide tener muchas precauciones para no afectar su salud ni la de sus seres queridos. Es importante mantener las tres directrices principales de bioseguridad para protegerse del covid-19: lavarse las manos, usar el tapabocas de forma adecuada y respetar el distanciamiento físico.

Tendencias EL TIEMPO