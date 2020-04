Taiwán es el primer gobierno en prohibir uso oficial de Zoom

Taiwán prohibió todo uso oficial de Zoom, convirtiéndose en el primer gobierno en imponer una prohibición total de la popular aplicación de videoconferencia por las crecientes preocupaciones de seguridad.



Según un comunicado del gabinete de la isla, las agencias deben evitar el uso de servicios de Zoom, ya que pueden tener fallas de seguridad.



En las últimas semanas, los gobiernos, las empresas y las personas de todo el mundo, incluido Taiwán, han estado utilizando la aplicación para realizar reuniones de forma remota en un esfuerzo por continuar con actividades en medio del aislamiento social preventivo.

La prohibición de Taiwán es el último golpe para Zoom Video Communications, con sede en San José, California, EE. UU., que además lucha para hacer frente a una explosión en la demanda de sus servicios.



Pero los investigadores de ciberseguridad han advertido que las lagunas de seguridad en el software podrían permitir a los piratas informáticos espiar las reuniones o controlar las máquinas para acceder a archivos seguros, y entre otras preocupaciones, se ha identificado que el tráfico de algunos usuarios se ha enviado a través de centros de datos en China.



"La rápida adopción de plataformas de teleconferencia como Zoom, sin una investigación adecuada, potencialmente pone en riesgo secretos comerciales, secretos de estado y defensores de los derechos humanos", escribieron a Bloomberg investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.



Pero Taiwán no es el primero en tomar tal acción. La firma de tecnología aeroespacial SpaceX de Elon Musk y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ya han prohibido su uso.

Según un informe del Citizen Lab, grupo de investigación canadiense especializado en derechos humanos digitales, Zoom enrutó datos a través de servidores en China y usó desarrolladores allí. Para Taiwan el tema no es menor ya que Pekín reclama la isla autónoma como parte de su territorio, y amenaza con invadir si Taiwán se mueve para hacer oficial su independencia. El gobierno de Taiwán rechaza el reclamo de China y ve a la isla como una nación soberana.



Según la compañía, el envío de tráfico a centros de datos chinos ocurrió por error, ya que estaba lidiando con un "aumento masivo" de la demanda y dijo que dejó de usar esa capacidad como respaldo para clientes no chinos.



Pero los enlaces a China no son la única preocupación con Zoom. La tecnología de cifrado débil ha dado lugar al fenómeno de "Zoombombing", donde los trolls no invitados obtienen acceso a una video conferencia para hostigar a los otros participantes. Las grabaciones de las reuniones también han aparecido en servidores públicos de Internet.



El director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, se disculpó por las fallas, y reconoció en una publicación de blog la semana pasada que la compañía no cumplió con las expectativas sobre privacidad y seguridad.



En ausencia de una alternativa doméstica a Zoom, el gobierno de Taiwán dijo el martes que los servicios de Alphabet Inc., Google y Microsoft Corp. se han considerado aceptables.



