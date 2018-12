Aeropuerto de Londres suspende operaciones por presencia de drones

Unos 10.000 pasajeros resultaron afectados hoy por la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo del Reino Unido, debido a la presencia de dos drones cerca de la pista, informó hoy la Policía.



"La pista de Gatwick permanece cerrada y todos los vuelos están actualmente suspendidos (...) Esta es una interrupción significativa de Gatwick como resultado de lo que parece un intento deliberado por interrumpir los vuelos", indicó una nota del aeropuerto.

Según la Policía, el uso de drones en Gatwick ha sido un "acto deliberado" para interrumpir la actividad de la terminal, pero no está vinculado con un acto terrorista.



Agentes de las fuerzas del orden de los condados de Sussex y Surrey, en el sur de Inglaterra, patrullan la pista aérea y las áreas circundantes con el objetivo de localizar a la persona que hace volar estos aparatos por control remoto.



"Cada vez que tratamos de llegar cerca del operador, el dron desaparece. Cuando vemos si reabrimos la pista, el dron vuelve a aparecer. Estoy totalmente convencido de que es un acto deliberado para interrumpir el aeropuerto de Gatwick", afirmó el superintendente de la Policía de Sussex, Justin Burtenshaw.



La operación de drones cerca de un aeropuerto está penada en el Reino Unido con hasta cinco años de cárcel. El responsable de seguridad aérea de la Asociación Británica de Pilotos Aéreos (BALPA, en inglés), Rob Hunter, dijo hoy que la gente debe entender que estos aparatos no son solo unos juguetes y pueden tener "consecuencias catastróficas" si chocan contra un avión.



Según informó el aeropuerto, los aterrizajes y los despegues de aviones fueron suspendidos a las 21.00 GMT del miércoles después de que se divisaran dos drones cerca de la pista, aunque ésta reabrió por espacio de unos 45 minutos en la madrugada de hoy.



El superintendente de la Policía de Sussex (sur de Inglaterra), Justin Burtenshaw, dijo que unas 6.000 personas que tenían previsto llegar anoche a Gatwick lo hicieron a otras terminales del Reino Unido después de que sus vuelos fuesen desviados. Además, añadió, "otras 2.000 personas no despegaron de sus aeropuertos de origen y había otras 2.000 personas aquí (en Gatwick) que no volaron a sus destinos".



Una portavoz de Gatwick dijo hoy a Efe que, hasta el momento, se han cancelado 240 vuelos de los 765 programados para la jornada de hoy, cuando cerca de un total de 115.000 pasajeros debían pasar por esta terminal ubicada en el sur de Inglaterra. De acuerdo con la portavoz, "la peor situación se vivió anoche" y muchos vuelos fueron desviados a "cualquier aeropuerto" que pudiera recibirlos, en una de las temporadas del año de mayor actividad.



"Estamos muy decepcionados de que los pasajeros resulten afectados por esto, especialmente en una importante época del año. Estamos dando prioridad al bienestar de los que están en el aeropuerto al desplegar personal en nuestras terminales para cuidar a la gente lo mejor que podemos", dijo Burtenshaw. El aeropuerto pide a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas sobre la situación de sus viajes.



