SIC autoriza a Telefónica y Tigo crear firma para unir sus redes en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, a través de la Resolución 61548 de 2023, la integración proyectada entre Tigo y Telefónica para que compartan su infraestructura de red y los derechos del uso del espectro radioeléctrico.



(Puede leer: Ojo con la subasta de 5G: seis aspectos a tener en cuenta / Análisis).

SIC autoriza Unión Temporal entre Tigo y Telefónica

SIC - Superintendencia de Industria y Comercio Foto: SIC

Según se lee en el documento firmado el pasado viernes seis de octubre, la SIC autoriza la operación entre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Bic (Telefónica) y Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo) para la formación de una Unión Temporal en la que cada parte tenga un 50%.



"La operación de integración no generará afectación alguna en los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones, ya que Telefónica y Tigo seguirán participando de manera independiente en dichos mercados", enfatiza la SIC sobre la red compartida.



En ese sentido, Telefónica y Tigo no compartirán los núcleos de red (Core) ni las rutas de transmisión (backbone y backhaul).



(Seguimos en grave déficit en talento TIC / Análisis).



La decisión de la SIC, que se se da en medio de la expectativa por la llegada de la tecnología 5G al país, hace hincapié en que la nueva empresa de redes entre Movistar y Tigo presentó un plan de cesión y devolución de porciones de espectro con el objetivo de no infringir los topes permitidos en la Ley.



En ese sentido, según la resolución, la Unión Temporal (UT) de Tigo y Telefónica utilizará 140 MHz (40 en bandas bajas y 100 en bandas medias).



Actualmente, Tigo cuenta con 120 MHz de espectro. Telefónica tiene 85. Por eso, luego de consolidarse la integración proyectada, las dos firmas liberarán 65 MHz de espectro. (En la banda AWS, Tigo liberará 30 MHz y Telefónica liberará 10 MHz. En bandas bajas de 850, Telefónica devolverá 25 MHz).



(El futuro retador que tendrá Tigo / Análisis).

El esquema de compartición, según propuesta de Tigo y Telefónica. Foto: SIC

En el cronograma técnico de la proyectada UT se espera que el proceso de compartición de infraestructura finalice en julio de 2025.



No obstante, la Resolución de la SIC deja en claro que queda en manos del Ministerio TIC, la Agencia Nacional de Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones la revisión en detalle de dicha propuesta de cesión y devolución de espectro que ha presentado la nueva empresa de redes creada por Movistar y Tigo.



Asimismo, la SIC establece en su resolución una serie de condiciones para mitigar el riesgo relacionado con los posibles efectos de coordinación y compartición de información sensible entre Tigo y Telefónica, mitigar el riesgo relacionado con las relaciones contractuales con los OMV (Operadores móviles) y el respeto a la libre competencia, entre otros puntos claves que regirán la operación, de ser autorizada por las autoridades encargadas.

