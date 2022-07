Stranger Things estrenó su temporada 4 hace pocos días y dentro de las escenas la emblemática canción “Master of Puppets” de Metallica, cautivó a la audiencia y tuvo un aumento del 215 por ciento en sus reproducciones en Colombia más que el día promedio en la plataforma de Spotify.



Su aumento significa que los usuarios la escucharon 3 veces más de lo habitual.

Puede leer: Rappi solucionó inconvenientes técnicos de pagos a algunos domiciliarios



Además, Spotify lanzó una playlist personalizada llamada 'Upside Down' la cual se encarga de recopilar un total de 50 canciones que le ayudarán a los usuarios a transportarse a esta nueva temporada de la serie y escapar del temible Vecna.



“Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush se ubicó en el puesto 4 de Viral Colombia y en el 51 del Top 200 Colombia



Desde que la última temporada de la serie llegó a Netflix los streams de esta música en Spotify aumentaron más del 8700 por ciento globalmente.

También puede leer:

Denuncian a Google por incumplimiento de protección de datos

Empresa logra fabricar carne comestible con dióxido de carbono

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET