¿Quiénes se presentarán a la Subasta de los 700MHz?

El panorama de participación para la anhelada subasta del espectro en Colombia no está libre de retos. Con la duda de si algunos participantes no se presentarán analistas temen que la licitación del dividendo digital y las frecuencias que se abrirán en puja quede solo entre dos participantes.



A cuestión de horas para que se cumpla el plazo máximo de solicitudes de participación en la subasta de los 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, el operador Avantel ha oficializado que no participará, contradiciendo su postura de meses anteriores.

La semana pasada, un reporte del portal Primera Página sobre la salida abrupta de dos de los tres integrantes de la junta directiva de Avantel (Frederick Edward Albert Allardt y Mark Scott Hilton) y el anuncio de cambios directivos en Telefónica generaron dudas sobre si las empresas participarían en la licitación del dividendo digital o no.



El escenario de participación en la subasta ha sido uno de los ejes más analizados en el proceso de construcción de las reglas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El Gobierno, que espera que con la licitación del espectro de bandas bajas se equilibre la participación de los distintos actores del mercado, busca maximizar la cobertura de internet en el país.

El susto era que solo se presentara un operador, lo mismo que ocurrió antes, cuando solo se presentó Claro y se declaró desierta la subasta FACEBOOK

TWITTER

"Este proceso no busca atraer a más jugadores, ni más plata, sino que más ciudadanos tengan una mejor conectividad y llegar a aquellos que nunca la han tenido”, mencionó la ministra Sylvia Constaín en un evento en Medellín el viernes.



En la última resolución de cara a la subasta, el Ministerio adoptó un modelo de licitación en el que se subastará el bien nacional según la cantidad de participantes en el proceso.



Por ejemplo, para la banda de los 700 MHz, fragmento clave para aumentar la cobertura de las redes 4G, según la resolución, si participan 4 o más actores, el Ministerio subastará 90 MHz en 4 bloques de 20MHz y uno de 10 MHz. De ser 3 los participantes, se habla de un total de 70 MHz a subastar en 3 bloques de 20 MHz y uno de 10 MHz. Por último, en caso de que sean 2 actores, el Gobierno ofrecería un total de 50 MHz en 2 bloques de 20 MHz y uno de 10 MHz.

Decisiones empresariales

En una entrevista con EL TIEMPO, con fecha del 3 de octubre, Ignacio Román, presidente de Avantel en Colombia, dijo tener intención en participar en la subasta e incluso aseguró que los otros operadores estaban 'estropeando' su camino de cara a la licitación. Desde hace meses los principales operadores móviles de Colombia acusan a Avantel de no pagar millonarios montos que corresponden al uso del roaming automático de conexión nacional (RAN).



EL TIEMPO contactó a Avantel para confirmar la partida de los accionistas y sus posibilidades en la subasta, pero la empresa no dio respuesta inmediata. Este lunes, la firma entregó un comunicado en primicia a este diario en el que explica sus razones para no participar en la licitación y cuenta que pedirá a la Superintendencia de Sociedades acogerse al mecanismo de recuperación en los términos de la Ley 1116 de 2006.

En todas partes aumentar el promedio de ingresos por usuario es muy difícil. No solo en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Aunque semanas Telefónica en México decidió devolver el espectro y realizar acuerdos con AT&T de arrendamiendo de la red, un comunicado de la empresa reveló que la junta directiva autorizó a la firma en Colombia a participar en el proceso de asignación de espectro radioeléctrico. Con ello, se espera que esta noche se confirme la participación de Telefónica en el proceso.



Para analistas como Gallé Mallol, presidenta de AsoTIC, el mensaje es positivo y espanta la posibilidad de que la subasta no se llevara a cabo por falta de participantes.



"El susto era que solo se presentara un operador, lo mismo que ocurrió antes, cuando solo se presentó Claro y se declaró desierta la subasta. En este caso particular, en el que Movistar manifiesta interés en participar en la puja, hay un escenario en el que dos operadores estarían en la subasta. Hay que esperar si Tigo también se presenta, después de que fueron los que más insistieron en que se revelara el precio base".



"Esta subasta garantiza cobertura, en medida que todos trabajen más colombianos estarán conectados. El ministerio ha dado todas las garantías para que todos los operadores se presenten", señaló Mallol.



Por su parte, Daniel Medina, exministro de la cartera TIC y experto en telecomunicaciones, expresó que "un escenario de solo dos oferentes no es bueno, puesto que la idea es que el mercado se haga mas competido", dijo a EL TIEMPO.



Sin confirmarse quiénes se presentarán, lo que se conocerá en las próximas horas, Medina apuntó que el panorama del negocio se ha complicado con los últimos años.

"En todas partes aumentar el promedio de ingresos por usuario es muy difícil. No solo en Colombia", con esa situación, agregó, "los operadores ya no quieren pagar casi por el espectro".



Según Medina, "por la situación del mercado, la subasta será percibida favorablemente por Claro, pero costosa por los demás.Va a ser difícil para Tigo, Telefónica. Maximizar la cobertura en esas condiciones se ve bastante difícil", apuntó.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET