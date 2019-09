Colombia entra en la carrera por las redes de quinta generación

Priorizar la subasta del espectro para conectar al 70 por ciento de los colombianos para 2022 y llevar a Colombia al 5G. Ese fue el mensaje que envió el Presidente Iván Duque a la cartera de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) durante el Congreso Andicom.

El evento, que culmina este viernes en Cartagena, reunió a empresarios, funcionarios, emprendedores y organizaciones de sociedad civil de la industria TIC alrededor de una nutrida agenda sobre transformación digital. Sin embargo, fue la conectividad y la futura adjudicación de la banda de 700 Mhz lo que marcó la agenda.



El Ministerio TIC adelantó la audiencia pública para recibir comentarios y sostuvo una sesión en el marco del Congreso, con la presencia de los principales operadores, de la ministra Sylvia Constaín y del director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) Miguel Felipe Anzola, entre otros.



Se espera que en el último trimestre de este año se publique la resolución final del encuentro junto con las condiciones y requisitos para participar en las subastas de las bandas de 1.900, 2.500 y 700 Mhz.



La subasta y en especial la porción de 700Mhz es clave para el despliegue de 4G y conectar las zonas más apartadas del país. Según las conversaciones, esta banda contará con condiciones especiales, pues se otorgará a cambio de un valor económico, pero también con obligaciones de cobertura.

La carrera por las bandas bajas

El afán de llevar a cabo la adjudicación del espectro no solo la comparte el Gobierno. Los operadores, cada uno desde su perspectiva, urgen por acceso al espectro.



Para Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, la licitación de las bandas bajas es clave para la llegada de 5G y lograr la meta del presidente Duque “de conectar a 20 millones de colombianos”.



“Después de 25 años, Colombia va a licitar las bandas bajas. Es una gran oportunidad para equilibrar la competencia”, argumenta Cataldo, quien está a favor de que se hagan “descuentos, procesos licitatorios por aparte y precios diferenciados de los bloques", entre otras acciones para lograrlo.

“El Gobierno se va a ver mucho más beneficiado en mas conectividad y cobertura si equilibra el mercado y tiene competidores fuertes”, afirmó el ejecutivo.



De acuerdo con Cataldo, “una antena en banda baja, equivale a tres antenas de bandas altas para la misma cobertura. Eso representa una eficiencia en inversiones y en términos operativos”.



La futura subasta plantea condiciones diferentes en los pagos para los operadores que no tienen bandas bajas de los que sí las tienen, que actualmente son solo dos (Claro y Telefónica). Los primeros deberán pagar en 11 años el total de las obligaciones pecuniarias; los segundos, en 15 años.



Según, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, grupo de Claro, ya expresó su intención de participar en la subasta, “pero hay que ver las condiciones finales para tomar esa decisión definitiva”.



Archila indicó que “es absurdo solicitar condiciones diferentes para la subasta”, pues “no hay razón para que uno u otro jugador del mercado no deba tener las mismas reglas para darle espectro a sus usuarios”.



Además, el ejecutivo declaró: “El espectro es servicio, calidad e innovación. Para nosotros es una pena que Colombia solo tenga el 30 por ciento de espectro recomendado por la OCDE... Han pasado más de 6 años desde la última subasta y evidentemente este es un insumo muy importante para que en Colombia se cierre la brecha que ha estado hablando el Presidente”.

‘No es falta de espectro’

De acuerdo con Miguel Felipe Anzola, director de la ANE, la tendencia en conectividad se dirige hacia las comunicaciones inalámbricas, que requieren más espectro.



Anzola explica que estas redes inalámbricas no solo necesitan tener grandes anchos de banda, sino la capacidad de conectar muchos más dispositivos a la red. Requieren también que la disponibilidad del servicio sea continua y una latencia casi inexistente. “Todo esto, a un bajo costo”, apuntó.



“El pais tiene adoptado el esquema de neutralidad tecnológica, que significa que si bien la orientación del espectro está para servicios específicos, el Gobierno no especifica qué tipo de tecnología. Puede ser 4G o 5G”, indicó el funcionario y explicó que la banda de 700 MHz que se subastará, “está más enfocadas hacia 4G”.



“El próximo año se va a realizar la asignación de nuevas frecuencias que son específicas de 5G. Las bandas de 2.3 y 2.5 MHz están disponibles. Si quisiéramos hacer la subasta ya para 5G, lo podríamos hacer”, le afirmó a EL TIEMPO el director de la ANE.



Según la organización de compañías de telecomunicaciones GSMA, 86 operadores en 46 países anunciaron el lanzamiento de 5G entre 2018 y 2022.



El camino hacia la conexión de alta velocidad que ha marcado el Gobierno también supone la moderzación de las redes.



Desde marzo de este año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones presentó la “Hoja de ruta para la modernización de las redes móviles en Colombia”, con la que se pretende crear las bases para promover la expansión de la conectividad móvil en el país.



Entre muchas cosas, el documento contempla apagar definitivamente las redes 2G o “concentrar su utilización para su aprovechamiento en tecnologías como internet de las cosas (IoT) y Machine to Machine (M2M)”.



Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar, sostiene “que hay poner todo el espectro a disposición. Hoy es un mal negocio que el Gobierno se guarde espectro, Colombia está rezagada en este punto”. Además, el ejecutivo indicó: “Tenemos que apagar 2G rápido para no dejar recursos que podríamos estar usando en otras redes”.



De acuerdo con el viceministro TIC Iván Mantilla, en los próximos meses se publicará un borrador de un plan conjunto con el sector “que tiene acciones concretas para ayudar a migrar a los colombianos que tienen acceso en tecnología de 2G y 3G” a las redes 4G.



El plan de la subasta contempla obligaciones de cobertura en 5.900 localidades rurales que carecen de conectividad, además, modernizar las redes en periodos de 4 años en municipios de menos de 100.000 habitantes.



“El incentivo de bienestar social lo que ha hecho es masificar la infraestructura. Mayor asignación de espectro siempre significara mayor inversion, lo que se traduce en mayor cobertura”, asegura Mantilla.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

