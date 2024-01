Razones por las que su cuenta de WhatsApp podría ser suspendida el 31 de enero

Constantemente, WhatsApp toma medidas para garantizar sus condiciones seguridad y de la comunidad que la utiliza. Por ello, la aplicación de mensajería de Meta tiene un reglamento y unas políticas de servicio claras en donde se especifica que si no cumple con algunas condiciones y medidas de uso su cuenta podría ser modificada, suspendida o cancelada.



Le contamos cuáles son estas acciones que están prohibidas en la aplicación de mensajes y llamadas.



A partir del 31 de enero se tiene planeado realizar una suspensión masiva de las cuentas de WhatsApp que no cumplan con las condiciones de uso establecidas por la aplicación. Conforme con lo publicado por el medio, la suspensión se realizará sin previo aviso.



Hasta el momento, Meta no ha confirmado si ocurrirá esta penalidad masiva de cuentas para final de mes, sin embargo, en sus políticas de uso explica que existen diferentes razones para que la plataforma tome estas decisiones.



¿Por qué WhatsApp podría suspender su cuenta?

WhatsApp sería una de las redes para hablar más usadas en Colombia. Foto: iStock

De acuerdo con La Nación, estas podrían ser unas normas que puede tener en cuenta al momento de usar el servicio de mensajería:



1. No haga spam o reenvíe mensajes masivos a todos sus contactos. Estas acciones podrían comprometer sus cuentas con sanciones o cierres temporales.



En el medio Depor se explica que en caso de que se hagan estos envíos de mensajes masivos y muchas personas lo bloqueen, también podría ser penalizado.



2. No envíe contenido para adultos. En las políticas de uso de la aplicación el envío o reproducción de este tipo de archivos esta prohibido.

3. No deben usarse aplicaciones de terceros, como los APK’s WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, MB WhatsApp, GB WhatsApp. La identificación de estos puede causar suspensiones temporales del uso de la aplicación original.

¿Qué dice el reglamento de WhatsApp?

Información publicada en el Centro de Ayuda de WhatsApp detalla que la aplicación podrá suspender su cuenta temporalmente por dos razones especificas: usar una aplicación de servicio no oficial y/o recopilar información a través de la extracción de datos.



En primer lugar, según se explica en la página oficial, el uso de aplicaciones no autorizadas pueden poner en riesgo la seguridad del titular de la cuenta debido a que no hay garantía de que los mensajes, datos, ubicación o los archivos que se comparten sean privados y estén seguros.



De igual forma, se prohíbe la extracción de datos de la aplicación. De acuerdo con lo especificado, estas acciones hacen referencia a la obtención automática de información para fines no permitidos. "La adquisición de información de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados, infringe nuestras Condiciones del servicio", se concluye.



Hay que resaltar que en caso de reincidencia en estas acciones, su cuenta podría terminar siendo bloqueada de forma definitiva.

Meta no ha confirmado si ocurrirá está penalidad masiva de cuentas para final de mes Foto: iStock

Otra de las razones para inhabilitar o eliminar su cuenta puede ser la inactividad por un periodo extenso de tiempo o si, tras registrarse no se utiliza.



En la políticas de uso también se comenta que la suspensión o cancelación del servicio puede hacerse en cualquier momento y por cualquier motivo que se considere como infracción.

