Stickers en TikTok permitirán recaudar fondos para combatir el Covid19

TikTok ahora permitirá a los usuarios realizar donaciones a organizaciones benéficas para hacer frente a la crisis sanitaria producto del nuevo coronavirus por medio de una nueva función interactiva llamada Donation Stickers.

Los creadores de contenido dentro de la aplicación pueden usar la función en sus videos y transmisiones en vivo y así recaudar los fondos para organizaciones benéficas favoritas directamente en la aplicación TikTok.

En el lanzamiento, estas calcomanías funcionarán para apoyar a los socios benéficos que incluyen instituciones como la Fundación CDC, la Fundación James Beard, Meals on Wheels, MusiCares, National PTA, National Educational Association Educational Foundation, No Kid Hungry y The Actors Fund.

Los Stickers se podrán agregar al video de la misma forma que un sticker tradicional. Sin embargo, cuando los usuarios presionen sobre esta serán guiados a una ventana emergente donde podrán hacer su respectiva donación.

Sean Kim, vocero de la aplicación en Estados Unidos manifestó que “la compañía está impresionada y alentada por los pasos desinteresados que la comunidad en TikTok ha tomado para ayudarse mutuamente, y se encuentran entusiasmados por poder ofrecer a los usuarios otra forma de tener un impacto positivo”.

La incorporación de los stickers es una de las varias formas en que TikTok ha participado en los esfuerzos de alivio del coronavirus. La compañía a principios de abril dijo que aportaría $ 250 millones para apoyar a los trabajadores de primera línea, educadores y comunidades locales afectadas por la pandemia de COVID-19. También proporcionó $ 125 millones adicionales en créditos publicitarios a organizaciones y empresas de salud pública que buscan reconstruir.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET