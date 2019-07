El cofundador de Apple cree que todos deberíamos eliminar Facebook

"La gente debería encontrar una manera de salir de Facebook", sostuvo Steve Wozniak, cofundador de Apple, durante una entrevista realizada por el medio estadounidense TMZ.



Wozniak se refirió a las invasiones a la privacidad que cada vez son más comunes con el uso de las redes sociales y de los parlantes inteligentes.



"Ahora pueden medir tu ritmo cardíaco con láseres, escucharte con muchos dispositivos. Quién sabe si mi celular me está escuchando en este momento (...) Me preocupa porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas, hablas de cosas que no deberían ser escuchadas porque no esperas que suceda", indicó Wozniak.

El ingeniero y empresario cerró su cuenta de Facebook en marzo de 2018 cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica. "La gente piensa que tienen un nivel de privacidad que no tiene", apuntó en su entrevista a TMZ.

Para Wozniak una solución viable es pagar para usar la red social en lugar de que se compartan los datos personales con terceros, que la mayoría de las veces son anunciantes.



"Hay muchos tipos diferentes de personas, y algunos de los beneficios de Facebook comprometen la privacidad (...) pero mi recomendación es que la mayoría de las personas deberían encontrar una manera de salir de Facebook", concluyó Wozniak.

La red social de Mark Zuckerbeg se ha enfrentado a múltiples escándalos que cuestionan el manejo de los datos personales de sus usuarios. Facebook se ha visto envuelta en grandes brechas de información como el hackeo masivo de 50 millones de cuentas y en serios cuestionamientos sobre su rol en la difusión de noticias falsas y manipulaciones electorales.

