Este lunes se conoció que Embracer Group logró un acuerdo para adquirir los estudios de Square Enix Montréal, Crystal Dynamics y Eidos, y un catálogo de IP que incluye Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain y más de 50 juegos de catálogo de Square Enix Holdings Co.



Tal como lo detallan a través de un comunicado, la adquisición incluye cerca de 1.100 empleados en tres estudios y ocho ubicaciones globales.

"El precio total de compra asciende a 300 millones de dólares en efectivo y libre de deuda, a pagarse en su totalidad al cierre. Embracer ha asegurado compromisos adicionales de financiamiento de deuda a largo plazo para esta y otras transacciones en trámite", detalla el comunicado.

¿Quiénes son Embracer Group?

"Embracer Group es una empresa matriz de empresas dirigidas por empresarios en PC, consolas, dispositivos móviles y juegos de mesa y otros medios relacionados". Así se definen en su página web los compradores de estas tres reconocidas desarrolladoras.



Esta compañía, conocida anteriormente como THQ Nordic AB, cuenta con un amplio catálogo de más de 850 franquicias propias o controladas, entre las que se encuentran Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z y Borderlands.



El grupo cuenta con 119 estudios internos de desarrollo de juegos y con más de 12.500 empleados contratados en más de 40 países.