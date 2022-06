Spotify anunció esta semana su nueva compra: una empresa con sede en Londres que busca recrear con un software la voz de las personas.



El gigante de la música es conocido por sus grandes apuestas en negocios. Spotify fue una de las primeras plataformas que se arriesgó a ofrecer catálogos musicales por suscripción.



En el pasado, se propusieron competir mundialmente con los podcast y también les funcionó. Hace unas semanas anunciaron que su nueva estrategia será agregar audiolibros a la aplicación.



Ahora, la compañía sueca adquirió Sonantic, un emprendimiento inglés que logró construir un motor de inteligencia artificial para crear y recrear voces. Hasta ahora, la empresa solo ha ofrecido sus servicios a videojuegos y plataformas de multimedia.



“Hemos estado al tanto de la tecnología de Sonantic por un tiempo”, aseguró un portavoz de Spotify. La compañía aumentó su fama luego de que con su tecnología crearan la voz de Val Kilmer en Top Gun: Maverick.



Aunque los términos del acuerdo aún no han sido públicos, se sabe que su uso estará a cargo de Ziad Sultan, el vicepresidente de personalización en Spotify.



Spotify aclaró que este motor de inteligencia artificial lo usarán para darle nuevas alternativas a las personas que no miran tanto la pantalla de su celular.



“Por ejemplo, esta tecnología de voz podría permitirnos dar contexto a los usuarios sobre las próximas recomendaciones cuando no están mirando sus pantallas. El uso de la voz en estos momentos puede reducir las barreras para crear nuevas experiencias de audio y abrir las puertas a aún más oportunidades nuevas” explicó Spotify en un comunicado de prensa.



Los audiolibros

Los próximos meses marcarán el comienzo de una nueva etapa para la compañía con la llegada de esta función a la plataforma. Aunque aún no es oficial, la empresa ya aseguró que le presentaron el plan de negocios a los inversionistas.



Este nuevo servicio podría cambiar la industria editorial alrededor del mundo. Aún no se sabe cómo funcionará el modelo y si estará disponible solo para usuarios que paguen una suscripción o será libre.



"Creemos que los audiolibros, en sus diferentes formas, serán una gran oportunidad. Tal como lo hemos hecho en los podcasts, esperamos que esta ambiciosa apuesta se juegue para ganar", manifestó Daniel Ek , CEO de Spotify.



La empresa ya empezó a dar pasos para llegar a su objetivo. Hace unos meses compraron la plataforma de audiolibros Findaway, que permite a los autores crear, distribuir y monetizar su trabajo.

