Spotify estrena opción de comentarios durante las canciones

La popular plataforma de música por streaming Spotify anunció una nueva función para sus usuarios, la cual incluye comentarios, al igual que los programas de radio, de canciones antes y después de que sean escuchadas.



Los programas cuentan con listados que tienen las percepciones de reconocidos artistas y músicos. Están organizados a través de episodios, en donde se podrán escuchar por separado tanto la parte de las observaciones como las canciones.



Spotify señaló que la opción está disponible en la sección de ‘Episodios’, en la parte de ‘Explorar episodios’. Allí, las personas podrán elegir saltar los comentarios o guardar las canciones y leer más información sobre ellas.



La función está disponible para todos los usuarios de la plataforma de streaming. Pero, en la versión gratuita, los usuarios escucharán una versión previa de la música de 30 segundos y en la opción Premium las listas estarán completas.

Los programas cuentan con listados que tienen las percepciones de reconocidos artistas y músicos. Foto: Spotify

Para el lanzamiento de esta sección, Spotify presentó siete programas originales. “Cada uno explora un aspecto diferente de la música, desde las historias y la inspiración detrás de una canción hasta las tendencias auditivas de una década o género”, indicó la plataforma a través de su blog de novedades.



Los programas son: ‘10 Songs that Made Me’, ‘Rock This With Allison Hagendorf’, ‘60 Songs that Explain the 90s’, ‘Conspiracy Theories: Music Edition’, ‘Our Love Song’, ‘Halleloo Happy Hour with DJ Shangela’ y ‘Murder Ballads’.

La plataforma de streaming aseguró que está función también incluye la posibilidad de hacer programas propios, por medio de la herramienta Anchor, pero está disponible por el momento para los usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

