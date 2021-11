Spotify ahora tendrá listas de reproducción sobre series de Netflix

La compañía de música en streaming Spotify anunció esta semana una alianza con Netflix, la cual les permitirá a los usuarios acceder a contenido especial de las series y producciones de la plataforma de video por suscripción.



El proyecto, denominado Netflix Hub, permite que cuando un usuario de Spotify busque la palabra Netflix se le despliegue una serie de contenidos en audio, como listas de reproducción de algunas de las series más populares, como La Casa de Papel, Sex and Education, Bridgerton , y Stranger Things.



Así mismo, está la banda sonora oficial de producciones como El Juego del Calamar, The Crown y The Power of the Dog.



“Para iniciar este próximo capítulo en la era dorada de la transmisión de audio, presentamos una experiencia de álbum mejorada para la nueva película occidental de Netflix, The Harder They Fall. Tanto los cinéfilos como los entusiastas de la música disfrutarán de la mirada detrás de las escenas de la creación de la banda sonora de la película, dirigida por Jay-Z”, detalló Spotify en su página oficial.



La función está habilitada para los usuarios de versiones gratuitas y Premium. Por el momento, la compañía sueca anunció que el servicio estará por ahora habilitado para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y la India.

