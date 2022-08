La empresa de reproducción musical anunció una nueva herramienta para buscar conciertos de acuerdo a las preferencias al perfil que tenga en la aplicación. La función que recibe el nombre de 'Spotify Tickets', no se encuentra aún disponible en varias regiones y está limitada a una serie de artistas.

Al momento de ingresar en esta plataforma, usted podrá encontrar una lista de todos los conciertos disponibles para comprar. Si usted desea ver eventos de los artistas que sigue, debe iniciar sesión, pero tenga en cuenta que esta opción aún no está habilitada en la región, pero el objetivo es que los usuarios puedan estar al tanto de los conciertos que más les interesan.



Si usted desea comprar una entrada para los eventos que hay, debe seleccionar el que sea de su interés, escoger el número de entradas, la información de pago y otros datos que le pueden solicitar. Usted dispone de un tiempo de 15 minutos para hacer todo el proceso, esto se hace con el fin de respetar las filas virtuales y que no se agoten antes de que usted compre.



Aunque la compañía no lo ha anunciado en sus canales de comunicación oficiales, informaron en un comunicado que es una prueba para mejorar la experiencia de los usuarios al momento de adquirir entradas para un espectáculo.



La aplicación aún se encuentra en un estado experimental, pero promete ser una gran competencia para las empresas que realizan esta misma función.