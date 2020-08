SpaceX ya recaudó casi US$ 2.000 millones en inversiones en un mes

Space Exploration Technologies Corp. recibió US$ 1.900 millones en nuevos fondos este mes y planea recaudar más, culminando un periodo ajetreado que incluye su primer vuelo espacial humano exitoso, el lanzamiento de un servicio de Internet basado en satélites y el trabajo en una nave gigantesca que transporte personas a Marte.



(Le puede interesar: EE. UU. aumenta las restricciones contra Huawei)

La empresa, fundada por Elon Musk, vendió la mayor parte de su oferta planificada de US$2.070 millones a inversores desde el 4 de agosto, según una presentación a los reguladores el Martes. SpaceX planea vender otros US$ 165 millones en acciones y acciones preferentes.



Setenta y cinco inversores han participado en la última ronda de financiación, que valorara a la empresa en US$ 46.000 millones de dolares, informo Bloomberg la semana pasada. Eso clasificaría a SpaceX como una de las empresas estadounidenses respaldadas por capital de riesgo mas valiosas.



(Además: Apple responde a Epic y le dice que no hará excepciones con Fortnite)



La recaudación de fondos de SpaceX se produce durante un periodo fértil, tanto para su empresa hermana, Tesla Inc., como para los mercados de capitales en general. Las empresas de tecnología, Tesla en particular, se han visto especialmente favorecidas ahora que el mercado de valores coquetea con un récord.



La presentación del martes se produjo el mismo día en que SpaceX realizó un sexto vuelo récord para uno de sus propulsores de cohetes Falcon 9. La compañía entregó 58 de los satélites Starlink en órbita, junto con tres satélites SkySat para Planet Labs Inc.



SpaceX ha dicho que la ultima versión de la primera etapa del Falcon puede volar al menos 10 veces sin grandes reformas. El lanzamiento de Florida también marco mas de 50 aterrizajes exitosos para la primera etapa del cohete. La compañía ha lanzado más de 600 satélites para Starlink, una red de Internet de alta velocidad que podría comenzar su servicio comercial a fines de este año para clientes en el norte de Norteamérica.



(Lea también: ¿Por qué Trump tiene los ojos puestos en TikTok?)



El 2 de agosto, SpaceX regreso exitósamente a dos astronautas de la Estación Espacial Internacional después de una misión de 64 días. El viaje de demostración de SpaceX Dragon, que comenzó el 30 de mayo, fue la primera vez que un contratista privado envió personal de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio a bordo de una nave espacial privada.



El primer vuelo regular de recogida de SpaceX para la NASA, programado para mediados de octubre, llevará a cuatro astronautas a la estación espacial. Mientras tanto, SpaceX esta construyendo prototipos en Boca Chica, Texas (Estados Unidos), de su nave espacial Starship de carga pesada y su cohete Super Heavy.



La compañía planea en 2023 llevar al multimillonario japonés Yusaku Maezawa y sus invitados en la primera excursión privada de turismo espacial alrededor de la luna. El 4 de agosto, un prototipo de nave espacial llamado SN5 voló a unos 500 pies de altura antes de aterrizar con éxito.



Una nave similar, SN6, puede realizar una prueba similar este mes. En última instancia, SpaceX planea transportar hasta 100 personas a bordo de la nave estelar de 120 metros de altura de ida y vuelta a la Luna y a Marte.

BLOOMBERG