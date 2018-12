Sony redobla su apuesta por las cámaras 3D

Sony Corp., el mayor fabricante de chips de cámaras utilizados en teléfonos inteligentes, aumentará la producción de sensores 3D de próxima generación tras expresiones de interés de clientes como Apple.



De acuerdo con Satoshi Yoshihara, director de la división de sensores de

Sony, los chips alimentarán las cámaras 3D frontales y posteriores de modelos de varios fabricantes de teléfonos inteligentes en 2019. La japonesa comenzará la producción en masa a finales del verano para satisfacer la demanda.

Yoshihara no quiso proporcionar objetivos de ventas o producción, pero dijo que el negocio 3D ya está operando de manera rentable y se reflejará en los resultados del año fiscal que comienza en abril.



La perspectiva alcista de Sony para las cámaras 3D proporciona un optimismo muy necesario para la industria mundial de teléfonos inteligentes, que está sufriendo una desaceleración a medida que los consumidores encuentran menos razones para actualizar sus dispositivos.



La compañía, con sede en Tokio, ha comenzado a proporcionar kits de herramientas de software a desarrolladores externos para que puedan experimentar con los chips y crear aplicaciones que generen modelos de caras para la comunicación u objetos virtuales para compras por Internet.



"Las cámaras revolucionaron los teléfonos y, por lo que he visto, tengo la misma expectativa para el 3D", dijo Yoshihara, quien lleva trabajando más de diez años en la adopción de cámaras para teléfonos inteligentes. "El ritmo variará según el sector, pero sin duda veremos la adopción del 3D. Estoy seguro de ello", declaró.



Sony controla aproximadamente la mitad del mercado mundial de chips de cámaras y suministra a clientes como Apple, Alphabet y Samsung, aunque Yoshihara no quiso revelar sus nombres, citando acuerdos de confidencialidad.



Huawei Technologies Co. empleará las cámaras 3D de Sony en los modelos de próxima generación, dijeron personas familiarizadas con el tema a principios de este mes.



Sony no es el único fabricante de chips 3D. Competidores como Lumentum Holdings y STMicroelectronics NV ya están encontrando usos para ellos, como desbloquear teléfonos a través del reconocimiento facial o medir la profundidad espacial para mejorar el enfoque cuando se toman fotos por la noche.



Yoshihara dijo que la tecnología de Sony difiere del enfoque de "luz estructurada" de los chips existentes, que tienen limitaciones en cuanto a precisión y distancia.



Sony un método llamado 'tiempo de vuelo', que envía pulsos de láser invisibles y mide el tiempo que tardan en rebotar, lo que, según el directivo, crea modelos 3D más precisos y funciona a distancias de cinco metros.



Otros usos incluyen juegos móviles, que podrían permitir la creación de personajes virtuales que navegan el mundo real, o que se controlan mediante movimientos de la mano.



Ciertamente, aún no se ha probado la demanda de la tecnología de Sony y queda por ver si el interés del consumidor en 3D será suficiente para sacar al mercado de los smartphones de su decaimiento.



Bloomberg