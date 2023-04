Sony estaría preparando un nuevo servicio de videojuegos en la nube, de acuerdo con nuevas ofertas de trabajo de la compañía. La noticia llega en medio de los rumores de una nueva consola portátil de PlayStation.



Una serie de nuevas ofertas de trabajo de Sony, compartidas por The Verge, indican que la marca estaría trabajando en un nuevo servicio de videojuegos en la nube. Sony ya ofrecía un servicio así con PlayStation Now, pero esta suscripción desapareció luego que se fusionó con el actual PS Plus. Ahora, la compañía vuelve a intentar impulsar el 'cloud gaming'.



(Lea también: Google anuncia nueva función para ahorrar espacio de almacenamiento).

Entre los puestos ofrecidos, uno es el de director de gestión de productos para videojuegos en la nube, el cual lee: “¿Es usted un innovador en el área de productos de transmisión en la nube? Entonces probablemente esté de acuerdo en que Cloud Gaming está en camino de convertirse en una parte importante de la industria de los juegos”.



Otra de las ofertas indica una posición cuya labor es “desarrollar y entregar la visión estratégica para la transmisión de juegos en la nube en PlayStation”. Sony también está contratando ingenieros de software, gerentes de proyectos y más puestos relacionados al tema, que además trabajarán bajo Future Technology Group, una división de la compañía.



(Puede leer: Inteligencia Artificial: le contamos las formas más fáciles de ganar dinero).

Facebook Twitter Linkedin

La noticia llega en medio de los rumores de una nueva consola portátil de PlayStation Foto: iStock

“Como miembro del Future Technology Group (FTG) de Sony Interactive Entertainment, tendrá la oportunidad de liderar la revolución de los juegos en la nube”, describen estos puestos. “FTG está a la vanguardia en poner videojuegos con calidad de consola en cualquier dispositivo”.



La noticia llega en medio de los rumores de una nueva consola portátil de PlayStation, la cual por el momento es conocida como ‘Q Lite’. Aunque se había reportado que dicha consola no sería para 'cloud gaming', se sabe que el dispositivo necesitaría constante conexión a Internet.



EL COMERCIO (PERÚ) / GDA