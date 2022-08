El grupo japonés Sony anunció el jueves que su popular consola PlayStation 5 (PS5) se venderá más cara en la mayoría de los mercados, excepto el estadounidense, debido a la inflación y a los efectos cambiarios adversos.



El precio de la PS5 en Europa subirá un 10%, a 549,99 euros, para la consola con lector de disco, y un 12,5%, a 449,99 euros, para su versión digital, según un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation.



Los precios aumentaron también "con efecto inmediato" en el Reino Unido, China, Australia, México y Canadá, mientras que en Japón no subirán hasta el 15 de septiembre.



Las regiones Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África también se verán afectadas.



Sony atribuyó los aumentos a las "altas tasas mundiales de inflación y las tendencias cambiarias adversas".



"Habida cuenta de estas desafiantes condiciones económicas, (Sony) tomó la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de la PS5 en determinados mercados", dijo en un comunicado Jim Ryan, presidente Sony Interactive Entertainment.



No detalló la razón por la cual Sony no incluyó a Estados Unidos en los aumentos, pese a que la primera economía mundial también enfrenta una fuerte inflación. Ryan recordó que la prioridad de Sony sigue siendo mejorar la producción de sus consolas PS5, la cual sufre con las continuas interrupciones en la cadena de suministros que a menudo hacen difícil el acceso de los consumidores a estos productos.