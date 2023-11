Apple tendría solución al sobrecalentamiento del iPhone y lo estrenaría el otro año

Tras varias semanas del iPhone 15 en el mercado, uno de los principales problemas que han denunciado los usuarios tiene que ver con el sobrecalentamiento del dispositivo. Aunque esta no es una queja nueva y se ha convertido en un error constante para quienes tienen uno de estos celulares.

iPhone 15

Sin embargo, no es un inconveniente exclusivo de iPhone y muchos celulares presentan la misma condición debido a muchos factores. Por ejemplo, que usen procesadores muy potentes o temas de uso continuo.



De hecho, expertos indican que no es "culpa" de los fabricantes y solo de trata de que no se ha dado con una estrategia que pueda solucionar este inconveniente de raíz, pero los desarrolladores trabajan para corregirlo.



Por esto, de acuerdo con el conocido filtrador Kosutami, la solución podría estar en camino y llegaría con el iPhone 16.



Se trata de utilizar un material llamado grafeno y está compuesto por carbono puro, cuyas propiedades puede mantener los dispositivos en una baja temperatura, pero no había sido utilizado en cadenas de producción masiva debido a sus costos.



Indicó también que desde Apple estarían trabajando en un sistema de disipación de calor utilizando este material, pero queda la duda de cuánto subiría el precio de los iPhone esta nueva incorporación.



Adicionalmente, indicó que batería de los iPhone 16 Pro pasaría a estar revestida de metal para evitar que parte del calor que emite esta fuese a parar al propio sistema.

