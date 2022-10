Snapchat fue una red social muy descargada y usada hace algunos años, pero no pudo mantenerse entre la popularidad durante mucho tiempo. Instagram la desplazó y aunque actualmente sigue disponible, no se usa con la misma frecuencia que antes.



Dentro de una de sus últimas actualizaciones, se incluyó una nueva herramienta con la ayuda de Snap AR.



“Estamos haciendo que sea divertido, social y más fácil que nunca comprar los mejores disfraces de Halloween de la temporada en Snapchat”, indicó la red social.

Sin embargo, esta ayuda podría ser de gran utilidad en todo el año e incluso ayudar a quienes no disfrutan de probarse la ropa.

Este es el proceso para utilizar la herramienta de Snapchat:



Comience tomando algunas fotos de cuerpo completo con lo que sea que esté usando.



Luego, la tecnología de visión por computadora hace el resto, aplicando la imagen del producto en su foto instantáneamente como si estuviera usando el autendo.



Tome un Snap (una foto con la 'app') puede o compartirlo o descargarlo para tener en su dispositivo la imagen con la que analizará si la prenda es de su gusto.



"La plantilla Cloth Simulation Try On demuestra cómo se pueden utilizar varias tecnologías juntas, como 3D Body Tracking, Cloth Simulation y Body Mesh, en diferentes tipos de ropa para crear una experiencia de prueba realista", explican en su web en la que agregó la compañía.



Actualmente, debido a la temporada de Halloween, están disponibles los atuendos de temáticas populares como 'Stranger Things' y 'Harry Potter', en el Explorador de lentes de Snapchat.

