Snapchat reconoce que su mínimo de edad no funciona

La red social de fotografías efímeras Snapchat estudia nuevas limitaciones para menores de edad en la plataforma. Así lo reveló un alto ejecutivo de la aplicación ante un panel de legisladores del Reino Unido, uno de los principales mercados para esa plataforma de mensajería juvenil.

Stephen Collins, director senior de Política Pública Internacional en Snapchat, dijo a un comité de legisladores que la aplicación está trabajando en resolver el problema de que menores de 13 años se registren en la plataforma. Según Collins, un sistema de verificación central sería la "solución más sostenible".



"Creo que es un intento serio de llegar a una conclusión adecuada y adecuada para este problema", dijo Collins.



Aunque Snapchat tiene un requisito de edad mínima de 13 años y le pregunta a los usuarios su fecha de nacimiento al configurar una cuenta, no existe un sistema capaz de verificar la edad de los usuarios.



Collins, junto con el director de estrategia creativa de Snapchat, Will Scougal, presentaba pruebas a un panel de legisladores británicos que examinaba el papel que tienen las "tecnologías de inmersión y adictivas" en la sociedad, y en particular en los niños pequeños.



Ante las preguntas de los legisladores, los ejecutivos de la aplicación defendieron la función "Streaks" de Snapchat, que recompensa a los usuarios que envían mensajes a sus amigos al menos diariamente con insignias como un emoji especial dentro de la aplicación, lo que aumenta el tráfico en la plataforma.



Para el legislador Damian Collins, quien encabezó una investigación anterior sobre noticias falsas, "Streaks" podría ser estresante y adictivo para los usuarios más jóvenes, mientras que Snapchat también sale beneficiado.



"La evidencia que hemos recibido es que crea una presión de grupo para mantener a Streaks activa y no me queda claro cuál es el propósito", dijo el legislador Collins. "Podría crear una presión innecesaria sobre los jóvenes, ya que se considera un reflejo de su amistad".



El creativo de Snapchat, Scougal, dijo que esa funcionalidad "no es una característica central de la aplicación en ningún sentido". Los ejecutivos dijeron que la compañía revisará el pensamiento detrás de Streaks.



Los altos ejecutivos de la compañía dijeron que sentían que se necesitaba un plan respaldado por el gobierno para hacer cumplir adecuadamente los límites de edad en línea, que presentaron ante el comité de Digital, Cultura, Medios y Deportes el martes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg