Moschini, cofundadora de dos empresas digitales desde 2003, participó, al lado de Steve Wozniak, cofundador de Apple, en Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales más importante del país, que se realizó el pasado mes de mayo.



Con Wozniak compartió el panel del Círculo de Dinero de Unicorn Hunters, una serie de negocios que brinda a emprendedores la oportunidad de acceder a millones de inversores en todo el mundo para escalar sus negocios.

Ese Círculo, según Forbes, lo integran también personalidades como Alex Konanykhin, director ejecutivo de TransparentBusiness; Lance Bass, cantante, actor, productor e inversor; Rosa Gumataotao Ríos, ex tesorera de Estados Unidos, y Moe Vela, abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden, entre otros.



Silvina Moschini, que actualmente es presidenta y productora ejecutiva de Unicorn Hunters, es reconocida internacionalmente como analista de tendencias en redes sociales, innovación corporativa y desarrollo del comercio electrónico. Asimismo, la empresaria participa de forma regular como analista en tecnología en CNN y otros medios.



También ha ejercido como consultora internacional sobre varios aspectos tecnológicos que causan o han causado gran impacto, como la nueva economía y las perspectivas de las startups –es decir, empresas emergentes– en América Latina. O, por ejemplo, ha analizado el crecimiento de la red social Twitter, así como el impacto social que produjo la muerte de Steve Jobs, el mundialmente famoso fundador de Apple, entre muchas otras cosas.



Como empresaria, Moschini fundó dos empresas. La primera es Intuic, que figura como una agencia digital especializada en marketing digital, relaciones públicas y redes sociales. Dicha organización nació en 2003.



La otra empresa es TransparentBusiness, fundada en el año 2012: una solución de software para gerenciar equipos distribuidos en distintas partes del mundo, capitalizados en la nube.



Fue la primera latinoamericana en fundar una empresa startup –o unicornio– valuada en mil millones de dólares. En 2017 llegó SheWorks!, un marketplace para contratar mujeres profesionales con modelos flexibles.

Estoy convencida de que todos los emprendedores deben pensar en grande y tener la confianza suficiente para diseñar proyectos escalables desde el primer momento



Como autora de Claves del marketing digital, con el apoyo del diario La Vanguardia de Barcelona (2012), analizó el panorama de la mercadotecnia en internet, con énfasis en la importancia adquirida por las redes sociales.



EL TIEMPO tuvo la oportunidad de conversar con ella y ahondar en su participación en el evento Colombia 4.0, así como en otros temas relevantes en su sector.



En Colombia, ella habló sobre el futuro del dinero y cómo los activos digitales combinados con la innovación empresarial revolucionarán el mercado, creando más potencial para generar riqueza a nivel mundial.



La gran novedad de su presencia en nuestro país fue la oportunidad que tuvo Moschini de introducir Unicoin, una moneda de última generación que está revolucionando el mercado de las criptomonedas.



Esto se debe a que, según comenta la empresaria argentina, “pagará dividendos y estará respaldada por un fondo de inversión en startups que formarán parte de la plataforma de Unicorn Hunters, como solución a la alta volatilidad de las criptomonedas tradicionales”.

Desde 2003, usted fundó dos empresas digitales. ¿Siguen vigentes? ¿Qué hacer para que una empresa digital perdure en el tiempo?

Ambas siguen vigentes y, a continuación, les comparto mi experiencia sobre lo que hice para lograr evolucionar, crear nuevos negocios y hacer que perduren en el tiempo: me convertí en emprendedora porque sentí, luego de trabajar muchos años en corporaciones, que era tiempo de cambiar el mundo con mis propias reglas. En ese camino, la tecnología fue mi aliada indiscutida. Hoy, sin duda, es el motor que ayuda a democratizar oportunidades para todo el mundo.

Cómo evolucionó?

Nuestra experiencia, utilizando métodos de financiamiento alternativos para alcanzar el estatus de unicornio, nos inspiró a crear Unicorn Hunters, una plataforma global que conecta a empresas en busca de capital de expansión con inversores en todo el mundo para lograr la anhelada valuación de mil millones de dólares. Unicorn Hunters les permite a los emprendedores que no tienen acceso a grandes fondos de capital –ni a Silicon Valley– obtener financiamiento para hacer crecer sus empresas de manera exponencial utilizando modelos de tecnología disruptivos.

¿Cuál es la evolución más reciente?

Es el lanzamiento de Unicoin, una criptomoneda de última generación que pagará dividendos y estará respaldada por capitales privados de compañías con gran potencial de crecimiento. Fue diseñada para solucionar la volatilidad extrema de los tokens tradicionales y para ofrecer a sus tenedores una solución alternativa frente a la inflación.

¿Al hablar del futuro digital, hablamos de qué exactamente?

También es preciso hablar del futuro del dinero, que sin duda será digital



El futuro digital es equivalente a las oportunidades que traen consigo los emprendimientos con impacto global y la web 3.0, gracias a las nuevas posibilidades de democratización financiera que vienen acompañadas de la tecnología blockchain. Cada vez son más las empresas y los emprendimientos que buscan dejar su huella en el mundo al generar un impacto positivo en el planeta a través de acciones vinculadas al medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas. Por eso, siempre, a la hora de seleccionar las compañías participantes en Unicorn Hunters, consideramos el factor social y qué tipo de beneficios traerán al mundo.

¿Ustedes han presentado alguna otra innovación recientemente?

Presentamos GeneproDX, una importante innovación médica proveniente de Chile que tendrá un impacto positivo en los sistemas de salud y salvará millones de vidas en todo el mundo, principalmente las de mujeres que se ven afectadas por el cáncer de tiroides. También se han presentado compañías como Vastmindz, del Reino Unido, que busca transformar los dispositivos de consumo tecnológico habituales en herramientas integrales de detección de la salud utilizando inteligencia artificial.

¿El futuro digital es solo tecnológico?

No. También es preciso hablar del futuro del dinero, que sin duda será digital. Cada día son más las personas y los países que adoptan las criptomonedas. Hay 300 millones de usuarios de crypto en todo el mundo, es decir, el equivalente a la población de los EE. UU. Colombia ocupa el puesto 11 en el mundo en la adopción de criptomonedas, según el ‘Índice global de adopción de criptomonedas 2021’, levantado por Chainalysis. Los colombianos superaron en 2021 los US$ 47 millones invertidos en criptomonedas, mientras que la inversión fue de cerca de US$ 18 millones en 2020, lo que representa un crecimiento de 268 por ciento en un solo año.

¿Las criptomonedas tienen futuro?

Es una tendencia en alza que no se detiene y habrá que seguir de cerca.

¿Cuál es la importancia actual y futura de las startups, unicornios o empresas emergentes en la región?

Seguir de cerca la digitalización acelerada y sus consecuencias será clave para hacer negocios en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. El escenario en nuestra región tiene sus propios movimientos y es esencial que los emprendedores los sigan muy de cerca.

¿Hay algún interés de las grandes empresas en la región?

Algunas de las grandes firmas de capital de riesgo, como General Atlantic, Sequoia Capital y SoftBank, están mirando a América Latina en busca de las nuevas empresas privadas valuadas en más de mil millones de dólares. No es una tendencia casual. Desde hace algunos años han crecido unos 42 unicornios en América Latina, lo que demuestra el potencial innovador de nuestras empresas emergentes frente a inversionistas de todo el mundo.

¿Quiénes encabezan esos emprendimientos?

Las emprendedoras también están frente a un horizonte más prometedor



Latinoamérica y el Caribe cuentan con el mayor porcentaje de emprendimiento femenino del mundo. Se están comenzando a ver cifras alentadoras: la inversión de riesgo en nuevas empresas con una directora ejecutiva o cofundadora ha aumentado desde 2019 y ha alcanzado el 26 por ciento del capital recaudado en rondas divulgadas de más de un millón de dólares en 2021. Además, unas 59 startups dirigidas por mujeres en América Latina recaudaron 4.000 millones de dólares en 71 rondas divulgadas en 2021.

¿El escenario, entonces, es prometedor?

Sumamente positivo. Estoy convencida de que todos los emprendedores deben pensar en grande y tener la confianza suficiente para diseñar proyectos escalables desde el primer momento. Las emprendedoras también están frente a un horizonte más prometedor. Aunque el sesgo de género sigue impactando negativamente en el acceso al capital, la digitalización acelerada está ayudando a minimizar los obstáculos. Crear una empresa es ahora más sencillo que cuando me convertí en la primera mujer latina al frente de un unicornio. Y la velocidad de las transformaciones nos augura aún mejores resultados.

GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO@GloriaHelenaRey

