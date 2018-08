‘La tarea es que todos tengamos conectividad’: ministra TIC

La visita de la ministra Silvia Constaín a EL TIEMPO es la primera que realiza en su vida a este diario. Mientras recorre en un ‘tour’ improvisado la sala de redacción multimedia, confiesa que en sus 50 años nunca había tenido un motivo para venir al periódico.



Es también, sobra decir, su primera entrevista como responsable de la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Pero su falta de experiencia en medios (no le gustan las fotos; de hecho, tras conocerse su nombramiento, fue un reto hallar una reciente) contrasta con su trayectoria en comercio internacional, inversiones, negociaciones y política pública.



Además de trabajar para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la embajada de Colombia en Washington durante el gobierno de Álvaro Uribe, Constaín ha formado parte de iniciativas de Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio y lideró las estrategias de políticas públicas de Facebook y Apple en América del Sur.



Ahora está en manos de esta bogotana, aficionada a los Mooc (cursos masivos, abiertos y en línea), darles vía a proyectos prioritarios del sector, como la adjudicación de la banda de 700 MHz, el despliegue de las redes 4G y la llegada de la quinta generación, el próximo gran estándar en conectividad y tecnología.



También son suyos chicharrones como el proyecto de un regulador convergente, la regulación de servicios como Uber, Airbnb y Netflix y el tránsito de Colombia hacia una verdadera economía digital en la que el emprendimiento no sea una batalla contra el sistema.



En su charla con EL TIEMPO, Constaín dejó claro que su gestión tendrá un enfoque deliberativo y participativo, y que espera aunar esfuerzos e intereses del sector privado para mover las inversiones que demandan estos temas. La conectividad, aludiendo a su sueño de cada rincón del país con acceso a internet, será el eje central de su gestión.



¿Con qué visión asume usted el mando de esta cartera?



Creo que el presidente ha sido muy claro –él es muy cercano al sector–, y la tarea que me dio fue: “Quiero conectar al país y quiero conectarlo bien”. Usted me va a oír decir eso muchas veces mientras esté en esta cartera. La tarea es que todos tengan conectividad y, además, que estén bien conectados.



¿Cómo se concreta esa visión? ¿Cuáles son las tareas inaplazables?



Nosotros debemos hacer un trabajo en términos de última milla, y de aumentar la inversión en el sector, que viene bajando en los últimos tres años, y para eso estamos trabajando con los actores del sector. Desde que llegué empezamos a mirar con ellos, porque las respuestas no las tengo yo, no las tenemos en el ministerio, las tenemos nosotros como país.



¿Ese es el mensaje que lleva a Andicom?



Allí, vamos a tener unas mesas de trabajo con el sector en las cuales hablaremos de cómo lograr que las inversiones vuelvan a crecer, que el sector privado sea un aliado y que sienta que lo que hacemos es una tarea conjunta. (...)

Aquí no hay varitas mágicas, todos debemos trabajar y saber hacia dónde vamos FACEBOOK

TWITTER

Espero que haya un periodo de diálogo franco, cada cual tiene su tarea por hacer, nosotros estaremos concentrados en el tema de la conectividad, y cómo dice el presidente: “Aquí no hay varitas mágicas, todos debemos trabajar y saber hacia dónde vamos”.



¿Cuál es la posición del Mintic frente a la subasta del espectro, en especial de la banda de los 700 MHz? ¿Qué acciones podemos esperar?



La acción que pueden esperar es la que estamos haciendo: diagnosticar con el sector privado cuál es el sector TIC que queremos. De ese diagnóstico sale un plan de acción. Ese es un componente, pero no es el único, que será parte de una política mucho más amplia.



En este punto, ¿la subasta está viva o muerta?



En este momento estamos identificando el sector TIC que queremos y alineándonos para saber qué rol tiene cada uno.



Seguimos luchando con el despliegue de redes 4G y el mundo ya piensa en 5G. ¿Nosotros en qué estamos pensando?



No hay nadie en el cargo que tengo yo que no esté pensando en 5G. De hecho, no hay ningún sector que no esté pensando en 5G. Es un camino que estamos construyendo. Claramente, el asunto de inversión es fundamental, tenemos que recuperar la senda de crecimiento, pues sin inversión no va a haber una mayor conectividad. Para nosotros es prioridad llegar a donde no estamos, y que donde ya hay, pero no es óptima, se logre ofrecer conectividad óptima. Pero el Gobierno no lo puede hacer solo.



Pero es que sin 5G se quedan en el aire los carros autónomos, los drones de seguridad, las ciudades inteligentes...



Pero es que no tenemos otro camino. Es una tarea nuestra hacerlo lo más rápido posible. Lo que sí pasa es que no vamos a llegar rápido si no lo hacemos juntos. A tres semanas de haber asumido el Gobierno, ya empezamos las mesas de trabajo. Ese es un espacio para diagnosticar, definir rutas y priorizar.

Va a haber muchas buenas ideas, pero nos tenemos que dedicar a las que tengan mayor impacto FACEBOOK

TWITTER

Hay un dicho que dice: “No hay nada más difícil que decirles que no a buenas ideas”. Va a haber muchas buenas ideas, pero nos tenemos que dedicar a las que tengan mayor impacto. Yo solo debería hacer, como Gobierno, lo que el sector privado no hace.



¿Un regulador convergente es una buena idea?



Hay que fijar prioridades, en eso es en lo que estamos. Para mí es claro que la tecnología avanza a velocidades que no dependen de nosotros, no podemos solo cerrar los ojos. Pero no quisiera ver ningún aspecto de la política de manera aislada. Hay muchas cosas para hacer, pero de manera concertada, ordenada y acompañada. Podemos crear un sector con gente libre de innovar, comunicarse y conectarse.



El sector padece el impacto del contrabando y el hurto de celulares. ¿Cómo arreglar esto?



Uno de los pilares del presidente Duque es la legalidad. Un tema que no es únicamente del ministerio. Nuestra máxima función es apoyar como podamos a las cabezas de los sectores encargados de esto. Algo que ayuda mucho es que la política de transformación digital del Estado se va a liderar directamente desde Presidencia. Es un mensaje fuerte en el sentido de que la transformación digital y la innovación son parte integral de lo que debemos hacer.



En ese sentido, ¿cuánto más va a operar Uber en este limbo de legalidad?



El tema no es la plataforma. Lo que tenemos que hacer desde el ministerio es asegurarnos de que la innovación se pueda dar y que esa plataforma y otras –están Tappsi, Rappi y muchas más– puedan nacer y ofrecer servicios que antes no estaban y darles calidad de vida a quien recibe el servicio y a quien lo presta. El asunto se puede tratar desde cada sector, pero al final es un gobierno cohesionado y se va a mirar de manera integral. Ahí estamos, denos unos días.



A veces da la impresión de que quienes emprenden en Colombia lo hacen a pesar de Colombia. ¿Cómo lo ve usted?



Ser emprendedor requiere valor y persistencia, por lo cual me les quito el sombrero. Realmente creo que es una de las tareas más difíciles, pero, a la vez, de las que mayor retribución personal. Con estos emprendedores que tienen la dedicación, disciplina y claridad de visión, yo no puedo ser otra cosa que optimista. Nosotros tenemos claro que el tema de los trámites es mucho más difícil para un emprendedor que para una empresa grande. El presidente ha dicho que “en este gobierno no van a nacer trámites si no nacen digitales”.

¿Para qué nos sirve que haya llegado al ministerio una persona con tanto recorrido y experiencia con los grandes nombres de Silicon Valley?



La vida que uno recorre es un accidente. Yo tuve la fortuna de haber entrado a dos empresas que tienen un ADN en innovación claro, pero además, haber podido ser parte de este sector, donde cada día usted se levanta con el reto de hacer algo distinto. Son las cosas chiquitas las que hacen que la mente siempre sea innovadora. Ese es el granito de arena que puedo aportar; hacer las cosas distintas y que aunque muchas veces uno no tiene las soluciones, están en otros; un tema del día a día, y de entender que debemos innovar.



Suponiendo que usted va a estar los próximos cuatro años, ¿cómo se imagina entregando la cartera?



Sería muy feliz si logro que el día que me vaya del ministerio pueda ir a cualquier parte del país y cualquier persona tenga internet.



WILSON VEGA Y MARÍA PAULINA ARANGO

Tecnósfera