Las empresas más reconocidas del universo informático de la costa oeste de Estados Unidos, que conforman el conglomerado de Silicon Valley, confían cada vez más en el talento de los latinoamericanos para el desarrollo de la tecnología de la información (IT), según un reciente estudio sobre el sector.



Desde grandes bancos hasta laboratorios y jugadores tecnológicos, pasando por empresas que utilizan la tecnología para automatizar servicios y procesos financieros, todos han comenzado a contratar intensivamente perfiles técnicos para fortalecer sus equipos y miran cada vez más a América Latina.



Así se desprende de un estudio publicado por Austin Software, una de las firmas emergentes de base tecnológica de más rápido crecimiento en Estados Unidos que conecta a desarrolladores de América Latina con empresas de alto potencial de Silicon Valley.



Argentina y Colombia son los dos países de la región que más ingenieros y perfiles técnicos aportan, sobre todo tras el auge del teletrabajo y otras soluciones remotas experimentado a raíz del confinamiento impuesto por la pandemia del covid-19.



Según el estudio de Austin Software, Argentina aporta el 30 por ciento del total de los talentos contratados en América Latina, seguida de Colombia, con un 27 por ciento. Luego aparecen Uruguay (24 por ciento), Chile (11 por ciento), México (4 por ciento) y Perú (2 por ciento).



“La oportunidad más grande” detectada en Argentina y Colombia tiene que ver con el acceso a perfiles de tecnología, desarrolladores, programadores o ingenieros en sistemas de alta performance con más de cinco años de experiencia laboral en tecnologías específicas, le explica a Efe Claudio Lombardo, director del área de Crecimiento de Negocios de Austin Software.



“El talento en estos países es increíble, no solo por las capacidades técnicas, sino también por sus habilidades blandas, humanas, además del nivel de inglés”, destaca el experto. Variables demográficas, educacionales y tecnológicas también inciden a la hora de seleccionar el talento regional en tecnología de la información.



“No hay solo un factor que determine estos resultados; son distintas variables que inciden de manera conjunta, por ejemplo, la densidad de población, el acceso a la educación, el avance de la tecnología o el nivel de inglés”, dice Lombardo, y agrega que los profesionales de países que carecen de carreras afines a estos perfiles “tienen más dificultades para capacitarse”.

Tecnología financiera

Las empresas que más fuerza laboral y creativa demandan son, en este orden, las dedicadas a gestión de equipos de trabajo, salud, automatización de servicios financieros (fintech), gestión inmobiliaria, criptomonedas, viajes y entretenimiento.

De hecho, el informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista presentado a finales de abril, que está considerado como el documento insignia sobre el estado del ecosistema fintech en América Latina y el Caribe, da cuenta de un crecimiento de un 112 por ciento entre 2018 y 2021, y que un 22,6 por ciento de las empresas de este sector en el mundo son latinoamericanas y caribeñas. “La industria fintech es una de las de mayor crecimiento a nivel global, y su auge se extiende prácticamente a todos los países”, subraya Lombardo.



Con la meta de auspiciar esta explosión de talento IT latinoamericano, Austin Software invertirá más de cinco millones de dólares en la región para contratar a doscientos desarrolladores, ingenieros en sistemas y programadores de diferentes tecnologías, entre ellas Golang, Node, React y Python.



“Buscamos el mejor talento, sin importar el país de procedencia. Si bien hoy Colombia y Argentina aportan mayor talento que el resto de los países de Latinoamérica, no significa que no apostemos por todos”, enfatiza Lombardo, mostrando su interés por la región.



