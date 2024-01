Conozca los siete videojuegos que se adaptarán a series y películas en 2024

El universo de los videojuegos y sus adaptaciones a la gran pantalla y televisión sigue en auge en 2024, continuando el éxito del año anterior. A destacar, la anticipada tercera temporada de 'Sonic Prime' en Netflix, prevista para el 11 de enero. Esta serie, basada en la famosa franquicia 'Sonic the Hedgeho', trae de vuelta al erizo azul y a Shadow enfrentándose a los desafíos del Shatterverse.



Por otro lado, los fanáticos de 'Halo' están de enhorabuena con la llegada de su segunda temporada el 8 de febrero en Paramount+. Esta adaptación del icónico videojuego promete más acción y suspense, continuando las aventuras de El Jefe Maestro contra amenazas alienígenas y descubriendo los secretos del Halo.



Amazon Prime no se queda atrás, con el lanzamiento de 'Fallout' el 12 de abril, una nueva serie basada en la saga de videojuegos postapocalípticos de 1997. La trama se centra en supervivientes emergiendo de refugios nucleares para enfrentarse a un mundo lleno de criaturas extrañas y radiación.



En el ámbito cinematográfico, 'Borderlands' llega a los cines el 9 de agosto. Tras años de anticipación y un tráiler bien recibido en el CinemaCon 2022, esta adaptación cuenta con un reparto estelar incluyendo a Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black y Jamie Lee Curtis.



Los seguidores de 'League of Legends' pueden esperar con ansias la segunda temporada de 'Arcane' en Netflix, tras su triunfal primera temporada ganadora de un Emmy. Esta serie animada regresa en noviembre con altas expectativas.



'Sonic 3': La película", se estrenará el 20 de diciembre en cines, prometiendo más aventuras con el erizo azul y Shadow, después de dos entregas previas muy exitosas.



Finalmente, 'The Witcher: Sirens of the Deep' se estrenará a finales de 2024 en Netflix. Esta película animada sigue a Geralt de Rivia investigando ataques en un pueblo costero, ampliando el universo de la exitosa serie de televisión basada en la saga de videojuegos de rol de acción y fantasía.



Este año promete ser otro hito para los aficionados a los videojuegos, con una serie de adaptaciones que mantienen viva la emoción y la expectativa.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.