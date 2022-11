La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa a Tigo por mil doscientos sesenta y 8 mil millones , por haber brindado información confusa o engañosa a los usuarios al asegurar que tiene “la mejor red móvil de Colombia".

De acuerdo con la superindustria la multa de ($1.268.000.000), son equivalentes a 1268 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que corresponde a 33.364,91 Unidades de Valor Tributario (UVT), se da porque las piezas publicitarias en las

el proveedor afirmó que su red móvil es la mejor red móvil de Colombia, resultan

engañosas y podrían inducir en error a los consumidores.



La SIC dice que no se encontraron evidencias que permitieran establecer que su contexto y conclusiones resulten veraces, verificables, suficientes, comprobables e idóneos, si se tiene en cuenta que se sustentaron en una premiación de la cual no

se desprende que sea la mejor red móvil del país.



La información dispuesta en las piezas publicitarias analizadas, por el ente de control incumplió según su criterio, de manera fehaciente las características de veracidad, verificabilidad, suficiencia, comprobabilidad e idoneidad, pues la sociedad investigada no acreditó en manera alguna poseer “la mejor red móvil de Colombia”.



Los resultados dispuestos por Opensignal, Ookla y Tutela, no son de acuerdo con la Superindustria el motivo suficiente para afirmar que Tigo cuente con la mejor red, y que adicionalmente, ninguna de las categorías de las premiaciones otorgadas por dichas compañías, prevé una premiación a "la mejor red móvil".

Más noticias

‘Hay una alta probabilidad que internet colapse y deje de funcionar’

Precio del espectro uno de los retos del 5G en Colombia