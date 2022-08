La Superintendencia de Industria y Comercio, sancionó a COMUNICACIÓN

CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO) con una multa de DOS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($2.463.000.000) por presunta publicidad engañosa en planes para hogar en los estratos 1 y 2.

De acuerdo con el ente regulador, la información estaba incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de internet fijo con tarifa social.



Además apuntan que la empresa de comunicaciones no divulgó la información de la oferta para que se hiciera evidente que estaba dirigida a ciudadanos de estratos 1 y 2 y a beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, es decir, (pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por acción directa del enemigo o en combate).



De igual forma, la superintendencia señala que el beneficio solo estaba dirigido a usuarios nuevos, es decir, que el titular y los miembros de su núcleo familiar no hubieran contado con servicio de internet fijo dentro de los 6 meses anteriores, y que las tarifas fijas del servicio de internet fijo correspondían a $ 8.613 (estrato 1) y

$ 19.074 (estrato 2).



De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que a partir del análisis de las evidencias, pudo establecer que Claro estaba condicionando el acceso de las tarifas sociales a la suscripción de contratos empaquetados, circunstancia que terminaba por confundir a los potenciales beneficiarios del servicio de internet fijo con tarifas sociales, pues al no ofrecerlo de manera individual – tal cual lo garantizan los contratos de aporte firmado entre el MinTIC y CLARO - se indujo en error, engaño o confusión a los ciudadanos que pretendían adquirir este servicio en las condiciones ya planteadas.

Claro responde

Como contra de la decisión de la SIC proceden los recursos de reposición y de apelación, la empresa de comunicaciones explicó que en el marco del contrato con el MinTIC de ‘Incentivos a la Demanda’ para conectar a los estratos 1 y 2, dio total cumplimiento a lo establecido en el acuerdo, lo cual ha resultado en que a la fecha cerca de 240 mil hogares se han beneficiado con conectividad de internet fijo.



Por tanto Claro buscará demostrar que su actuar se ajustó a lo establecido en el contrato y "que no existe ningún mérito para la presente actuación".



Entonces se defenderá ante la SIC con los recursos y acciones legales que sean necesarias para este caso.

