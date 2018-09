SIC impone multas a Claro, ETB, Movistar y Tigo-Une

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un valor superior a los 6.600 millones de pesos a los operadores Claro, ETB, Movistar y Tigo-Une por “incumplir con el deber de información y no garantizar la idoneidad del servicio de internet banda ancha en hogares”.



La multa está relacionada con la velocidad proporcionada a los usuarios y la falta de información al momento de la contratación y utilización del servicio, según indicó la SIC en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la entidad reguladora, las pruebas técnicas con las que se sustentó la sanción se realizaron en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira entre octubre del 2015 y marzo del 2016 a usuarios de los cuatro operadores de servicios de internet con mayor participación en el mercado del país.



La investigación encontró que los usuarios de estos operadores “solo disfrutaban, en algunos casos, de la mitad de la velocidad de navegación ofrecida si se conectaban a través de la red wifi”. Esto significa que si una persona que paga un plan de 20 megabytes por segundo, solo recibe 10 megabytes por segundo cuando usa wifi, mientras que si se conecta con el cable tradicional de internet, sí recibe el servicio completo estipulado en el contrato.



Adicionalmente, la SIC encontró que los operadores incurrían en irregularidades derivadas por no entregar la información completa a sus usuarios “para que disfrutaran de manera correcta la navegación ofrecida en los paquetes y promociones de dicho servicio”, ya que a los consumidores no se les indicaba esa diferencia en la conexión ni antes, ni durante ni después de la instalación del servicio.

Pese a que los operadores investigados sostuvieron a lo largo de la investigación que el servicio prestado por ellos únicamente se refería al de internet de banda ancha por cable, y que no garantizaban velocidades de navegación a través de wifi, esa especificación no fue aclarada para los usuarios en ningún momento, pues la información que se les entregó a los consumidores no cumplía con los atributos exigidos por el Régimen Integral de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y en casi todos los casos resultó ser incompleta, contradictoria, insuficiente o de difícil acceso.



El estudio, además, encontró que a las personas tampoco se les explicaba cómo mejorar la velocidad del servicio; por ejemplo, el número de equipos que pueden conectarse simultáneamente a la misma red, los lugares adecuados para la instalación de los módems o los posibles obstáculos en la vivienda que pueden afectar la señal de internet.



La sanción a Claro fue de 2.608’567.038 pesos; a Tigo-Une, de 1.717’951.158; a Movistar, de 1.425’766.650; y a ETB, de 914’053.140 pesos. Según Fabio Andrés Restrepo Bernal, director de protección de usuarios de servicios de comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, “estas decisiones se adoptaron en primera instancia, lo que quiere decir que contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante el director de protección de usuarios de servicios de comunicaciones y el recurso subsidiario de apelación ante el delegado para la protección del consumidor”.



Frente a esto, el operador Tigo-Une se pronunció e indicó que si bien “respeta las decisiones de los organismos de control del país”, la compañía próximamente presentará un recurso de reposición y apelación contra la sanción impuesta, ya que no están de acuerdo con la misma.

​

La firma de consultores españoles en temas de Telecomunicaciones (NAE) –que ha hecho estudios para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)– fue la encargada de realizar las respectivas mediciones técnicas a la prestación del servicio de internet de banda ancha en las siete ciudades del país.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@mariapaulinaar