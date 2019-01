SIC le ordena a Facebook implementar medidas de protección de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio emitió este lunes 28 de enero una orden preventiva a la red social Facebook para que en un plazo de 4 meses implemente medidas de seguridad en protección de datos para los más de 31 millones de usuarios que tienen en Colombia.



“Hemos impartido una orden para que Facebook emita una auditoría que pueda contratar privadamente con la empresa que la certifique durante los siguientes cuatro meses y que periódicamente le reporte a la SIC qué medidas ha tomado en materia de política y privacidad de datos”, indicó el superintendente Andrés Barreto durante una rueda de prensa.

La decisión, que se tomó mediante la resolución 1321 del 24 de enero de 2019, le pide a Facebook una auditoría imparcial de un tercero que se adapte a la legislación nacional para “cumplir el ciento por ciento de lo que exige el principio y el deber de seguridad en la regulación colombiana” y así poder demostrar que mejoró sus medidas.

La certificación que presente la red social en los próximos cuatro meses debe evidenciar un cambio en sus prácticas en aspectos como: acceso no autorizado, uso no autorizado, consulta no autorizada, adulteración no autorizada y pérdida no autorizada.



“Hemos emitido una orden preventiva de que en cuatro meses deben reportar los ajustes que les hemos solicitado, so pena de incurrir en la sanción de dos mil salarios mínimos”, anunció Barreto sobre la medida realizada por la SIC frente al hallazgo de al menos 74 casos colombianos en el escándalo de Cambridge Analytica. “Muchos de estos datos terminaron para el uso de campañas políticas y campañas publicitarias no autorizadas”, afirmó Barreto.



Así mismo, la SIC resaltó que las personas de derecho público deben efectuar el registro de sus bases de datos hasta el 31 de enero con motivo de la circular número uno de 2019 expedida por el presidente, en donde instó a las autoridades públicas a cumplir con este mandato.



