SIC emite orden administrativa a LinkedIn para cuidar datos de millones de colombianos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les ordenó a las compañias Linkedin Corporation y Linkedin Ireland Unlimited Company reforzar las medidas de seguridad para proteger los datos personales y la información de sus usuarios en Colombia.

Esta decisión se toma ante la presunta exposición de información de alrededor de 500 millones de usuarios de LinkedIn, la cual se dio por una brecha de seguridad frente al web scraping" o "scrapeo" (raspado' de información de sitios web a través de software, que en un alto porcentaje simulan la navegación de un humano).



Por lo tanto, la SIC consideró necesario emitir órdenes administrativas de carácter preventivo para garantizar el principio y el deber de seguridad de la información.



Puede leer: MrBeast Burger llegó a Colombia: así puede comprar las hamburguesas del 'influencer'



Por su parte, la Delegatura para la Protección de Datos señaló que, dado que la extracción masiva de datos personales se realiza normalmente por medios automatizados, "el "web scraping" constituye un riesgo permanente para el debido tratamiento de la información personal en una plataforma como LinkedIn, que a enero de 2023 contaba con 12 millones de usuanos activos en Colombia", indicó la SIC en un comunicado.



Fue así que, por medio de la Resolución 71406 de 2023, la Superintendencia le ordenó a LinkedIn garantizar la segundad de los datos personales de los usuarios, evitando varios puntos como:



- El acceso no autorizado o fraudulento

- El uso no autorizado o fraudulento

- La consulta no autorizada o fraudulenta

- Adulteración de identidad



Más noticias: Selección Colombia: IA da su 'predicción' para el partido vs. Paraguay en eliminatorias



Por esto, LinkedIn deberá cumplir con lo ordenado por esta autoridad en un plazo de cuatro meses y deberá presentar una certificación emitida por una entidad nacional o extranjera independiente, imparcial, profesional y especializada en tomas de seguridad de la información.

🚨Atención🚨

La #SIC ordenó a las compañías LINKEDIN CORPORATION y LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY reforzar sus medidas de seguridad para proteger los datos personales y la información de sus usuarios en Colombia.



Más información aquí⬇️ pic.twitter.com/xswuEqorTZ — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) November 20, 2023

También puede leer: